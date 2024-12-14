日職》旅美陷低潮曾考慮來台打球 筒香嘉智透露原因

筒香嘉智。（資料照，圖片取自橫濱X）

〔體育中心/綜合報導〕33歲日本重砲筒香嘉智旅美5年後重返日職老東家橫濱DeNA，並助隊勇奪暌違26年的「日本一」。筒香嘉智接受日媒專訪時自爆，曾想過前往台灣中職打球。

筒香嘉智曾在2016年以44轟、110分打點摘得中央聯盟打擊雙冠王。他在2019年季後挑戰大聯盟，分別效力過光芒、道奇、海盜，在大聯盟3個賽季出賽182場，合計18轟、75分打點，打擊率0.197。日職生涯累積205轟的筒香旅美5年表現平平，今年季初以小聯盟約加盟巨人，但並未如願擠進大聯盟名單，球隊在3月21日將他釋出。

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筒香嘉智接受日本媒體《News Postseven》訪問表示，這幾年都有日職球隊對向他招手，但他坦言完全沒有想要回到日本打球，自己曾考慮過去墨西哥或台灣打球，對於想去中職打球，他坦言，自己不在乎別人怎麼看，比起棒球水準，能否讓自己有動力打球才是最重要的，不過自己很想要拚回大聯盟，這樣的想法從來沒有改變過。

筒香嘉智透露自己回到日職的契機，是因為老東家橫濱DeNA希望他能夠回來打球，而自己也希望能夠幫助老東家奪冠，而且與隊友有著深厚的情感，同時也想念日本球迷的加油聲，所以最後決定鳳還巢。

筒香嘉智今年回鍋橫濱後，雖然第一場比賽就打出致勝轟，但整季僅出賽57場，繳出打擊率1成88，7發全壘打和23打點的成績，低迷的打擊表現讓他從七月開始就沒有得到太多上場機會。高潮系列賽時更是都以代打身分上場，直到日本大賽第2戰才開始擔任先發，該系列賽表現亮眼，貢獻1轟、6打點，打擊率為2成73，助隊以4比2「下剋上」擊敗軟銀勇奪「日本一」

，筒香賽後也獲得本屆日本大賽的優秀選手賞。

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