冬盟》朱育賢重磅加盟龍隊前 拿莫伊漾早有危機意識

拿莫伊漾。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕味全龍隊拿莫．伊漾休賽季沒閒著，冬季聯盟賽事結束後，他緊接著要在下周一出發前往澳洲，替補受傷的隊友林辰勳投入澳職賽事。

拿莫透露，他本就想找機會多打比賽增手感，原本就和球隊提出希望打冬盟，之後原本被安排打澳職的隊友林辰勳受傷，他才又接受教練團安排，準備赴澳。

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中職今年自由市場熱鬧，兩屆全壘打王、2019年MVP朱育賢，以4年4800萬合約，從樂天桃猿轉戰味全龍。

對於球隊更加激烈的隊內競爭，被問及是否有危機意識？拿莫說：「其實去年我就有危機意識了。但可能因為給自己壓力大，想多去證明什麼，往往得到的結果都不好，這次冬盟和之後澳職，我想更放鬆但更專注去打，從心理上做一些改變。」拿莫也說，朱育賢的到來對球隊一定是幫助跟加分，或許能從他身上學到更多東西。

今年球季，拿莫．伊漾92場出賽，僅交出2成02打擊率，守備位置以一壘為主，游擊出賽10場、外野9場。拿莫透露，從秋訓末段和12強古巴隊的熱身賽，到冬季聯盟賽事，他多半都被安排守游擊，「對古巴熱身賽就被這樣安排，教練可能希望我多熟悉這個位置，但外野的話，目前就沒有這樣的計畫。」

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