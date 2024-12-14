晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》國內青棒「火球男」銳減！ 高三150公里等級投手掛零

2024/12/14 18:00

張峻瑋。（資料照，記者廖耀東攝）張峻瑋。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年高中應屆畢業球員人才輩出，已有林維恩、柯敬賢等7人旅外發展，多達8名投手球速飆破150公里，只是目前高三球員缺乏「大物」，150公里等級投手更是掛零，成德高中教練林羿豪就說，今年青棒沒有特別突出的球員，各隊實力平均，即使穀保家商和平鎮高中也可能中箭落馬。

今年高中應屆畢業投手，最快球速在150公里以上就有張峻瑋、黃仲翔、林鉑濬、陳睦衡、蕭齊、陽念希、徐翔聖和曾偉喆，半數已與國外職棒球隊簽約，穀保總教練鄭志強指出，今年高三這一批沒有超過150公里的投手，最快球速大概只落在145公里左右，確實缺乏「大投手」，也沒有像柯敬賢、張趙紘這類的強打者。

除了每一屆球員素質不一，鄭志強認為，疫情期間好幾年國際賽都取消，青少棒選手缺乏大賽歷練機會，例如穀保高三右投郭宸安，在西苑國中拿到代表權卻無法出國比賽，到了青棒又有學長卡位，比賽經驗較少就會影響進步幅度。

「高一比較多大物。」鄭志強說，包括平鎮左投劉任右和穀保右投楊曜丞、饒又語，實力甚至比很多高二、三球員還好，未來球速突破150公里可期。

★今年高中應屆畢業150公里等級投手

投手 最快球速 畢業學校 加盟職業球隊

張峻瑋 156公里 穀保家商 日職軟銀

黃仲翔 155公里 穀保家商 無

林鉑濬 154公里 鶯歌工商 無

陳睦衡 152公里 穀保家商 日職歐力士

蕭齊 152公里 穀保家商 日職樂天

陽念希 152公里 平鎮高中 無

徐翔聖 151公里 鶯歌工商 日職養樂多

曾偉喆 150公里 鶯歌工商 無

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中