棒球》國內青棒「火球男」銳減！ 高三150公里等級投手掛零

張峻瑋。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年高中應屆畢業球員人才輩出，已有林維恩、柯敬賢等7人旅外發展，多達8名投手球速飆破150公里，只是目前高三球員缺乏「大物」，150公里等級投手更是掛零，成德高中教練林羿豪就說，今年青棒沒有特別突出的球員，各隊實力平均，即使穀保家商和平鎮高中也可能中箭落馬。

今年高中應屆畢業投手，最快球速在150公里以上就有張峻瑋、黃仲翔、林鉑濬、陳睦衡、蕭齊、陽念希、徐翔聖和曾偉喆，半數已與國外職棒球隊簽約，穀保總教練鄭志強指出，今年高三這一批沒有超過150公里的投手，最快球速大概只落在145公里左右，確實缺乏「大投手」，也沒有像柯敬賢、張趙紘這類的強打者。

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除了每一屆球員素質不一，鄭志強認為，疫情期間好幾年國際賽都取消，青少棒選手缺乏大賽歷練機會，例如穀保高三右投郭宸安，在西苑國中拿到代表權卻無法出國比賽，到了青棒又有學長卡位，比賽經驗較少就會影響進步幅度。

「高一比較多大物。」鄭志強說，包括平鎮左投劉任右和穀保右投楊曜丞、饒又語，實力甚至比很多高二、三球員還好，未來球速突破150公里可期。

★今年高中應屆畢業150公里等級投手

投手 最快球速 畢業學校 加盟職業球隊

張峻瑋 156公里 穀保家商 日職軟銀

黃仲翔 155公里 穀保家商 無

林鉑濬 154公里 鶯歌工商 無

陳睦衡 152公里 穀保家商 日職歐力士

蕭齊 152公里 穀保家商 日職樂天

陽念希 152公里 平鎮高中 無

徐翔聖 151公里 鶯歌工商 日職養樂多

曾偉喆 150公里 鶯歌工商 無

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