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TPBL》全場犯規多了海神12次 雲豹教練查爾斯、林信寬有話要說

2024/12/14 18:07

雲豹總教練查爾斯。（資料照，記者林正堃攝）雲豹總教練查爾斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤雲豹今天作客高雄，和高雄海神一路激戰，卻浪費最多11分領先，以87：95吞下3連敗。對於球隊今天犯規次數比對手海神多了12次，雲豹教練查爾斯和林信寬都認為有討論空間。

雲豹今天在第3節一度取得11分領先，末節卻自亂陣腳被對手超車吞下敗仗。對於球員表現，查爾斯認為，球員已經拚了一整場，其實有贏球機會，「但海神是身體對抗很強的球隊，今天包含文儒、瓏貿都打得很好，造成我們很多麻煩。」

不過，查爾斯提到，裁判的尺度有點討論空間，「我們的犯規比是24比12，對方整整多了10幾個罰球，而最後我們也才輸了8分，加上海神球員其實下手都很兇悍，而在對方防守這麼兇悍之下，我們竟被吹了24次犯規，這樣真的沒辦法打，但海神球員還是很有經驗，我也不想說太多，就當做是一次學習機會。」

這一場傷癒回歸的林信寬今天繳出8分、6籃板，他提到，上一場因受傷沒打，自己很希望可以趕快回來幫助球隊，「但自己也還在調整狀況，外線命中率比較低迷。」

林信寬也回應教練針對吹判尺度的看法，他認為，今天球隊其實打得不錯，但第4節的犯規有很多可以討論空間，「一整節打下來犯規是5比1， 有很多可以討論空間，但輸球就是實力還不夠，回去繼續練，下週還是來海神主場，要趕快調整團隊氣氛跟狀況。」

雲豹林信寬。（資料照，記者林正堃攝）雲豹林信寬。（資料照，記者林正堃攝）

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