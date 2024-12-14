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TPBL》被雲豹教練讚進步很多 這季獲重用的蘇文儒：上場時間得來不易

2024/12/14 18:22

海神蘇文儒。（TPBL提供）海神蘇文儒。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神蘇文儒今天繳出全場最高22分，且在比賽尾聲飆進兩顆關鍵三分球，助隊以95：87鎖定勝利，而他也成為這季年度進步獎的熱門人選。

27歲的蘇文儒在2021年T1聯盟選秀會上獲得海神的青睞，但進入職業隊後，出賽時間其實不多，直到這季新任教頭費雪接掌兵符，他才有多一些上場機會，平均上場時間27分鐘，場均貢獻13.1分、3.4籃板。

對於蘇文儒的進步，雲豹教頭查爾斯也觀察到，他在今天賽後記者會時談到陣中年輕球員丁冠皓上場時間的安排，他認為，台灣籃球文化總有資深球員比較有經驗的迷思，「我認為年輕球員可以帶來比較多活力，但這不代表老將沒價值，只是像丁冠皓的運動能力、防守潛力都是可以栽培的對象，之後也會繼續給他時間出賽，去開發自己。」

查爾斯以蘇文儒為例子，他表示，蘇文儒過去幾季在海神沒有太多上場時間，大概一場都只打個10分鐘，但這季獲重用，今天拿下22分，前一場和雲豹的比賽也拿下不少分數，「他是近期進步最多的球員，有很多年輕球員有潛力，值得擁有多一點上場時間去開發。」

對於過去幾季沒能穩定出賽，蘇文儒如何調整心態？他說：「其實就是保持很想要上場打球的心態，持續把自己準備好，因為沒有做準備，等教練給你3分鐘，你沒辦法表現，就沒辦法爭取上場時間，所以有時間就多練一點，真的得來不易。」但他也點出，自己的命中率還得加強，今天雖拿下22分，三分球卻是13投4中，還有努力空間。

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