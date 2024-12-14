羽球年終賽》「最美女雙」志田千陽／松山奈未扳倒中國奧運金牌闖決賽

日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未成功挺進女雙金牌戰。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽，以23：21、21：13打敗巴黎奧運金牌中國女雙賈一凡／陳清晨，也終結對戰9連敗，成功挺進女雙金牌戰。

世界排名第4的志田千陽／松山奈未今年攜手搶下巴黎奧運女雙銅牌，在世界巡迴賽雖然始終無緣冠軍，依舊有6站打進4強，並於法國、全英、新加坡公開賽收下亞軍，還是取得年終賽參賽門票。

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由於志田千陽／松山奈未將在明年初短暫拆夥，年終賽是兩位好手近期最後一次合作，志田千陽將在明年的超級1000馬來西亞公開賽、超級750印度公開賽改搭檔松友美佐紀，而松山奈未預計休息調整狀態，往後兩人仍會繼續攜手。

志田千陽／松山奈未過去對戰賈一凡／陳清晨17次僅取3勝，且還遭逢9連敗，賈一凡／陳清晨在年終賽也手握4座冠軍，本屆將尋求3連霸。

志田千陽／松山奈未這回在年終賽遭遇中國組合，首局13：16落後連趕4分超前，賈一凡／陳清晨反超並兩度拿到局末點，日本組合則化解危機並先下一城。

志田千陽／松山奈未在第二局開始雖然落後，但她們很快就超前並一路擴大差距，最後還以一記幸運翻網球，成功打敗強敵，也是日本組合繼2021年後再度殺入決賽。

巴黎奧運金牌中國女雙賈一凡／陳清晨。（法新社）

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