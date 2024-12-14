NBA》湖人失誤太多再敗灰狼 主帥瑞迪克：這些問題害死我們

A.戴維斯。（美聯社）

〔體育中心 ／綜合報導〕湖人近況持續低迷，在近11場比賽中僅拿下3勝。今日球隊也在沒有詹姆斯（LeBron James）出賽的情況下，以87：97再次敗給灰狼。根據《洛杉磯時報》報導指出，A.戴維斯（Anthony Davis）因自己失誤造成對方投進三分球後，將籃球拍向自己的頭部，展現對球隊近期表現的無奈。

「我們在防守端做的很足夠了，但進攻上卻表現不夠好。」今日拿下全場最高23分的A.戴維斯說道。

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湖人曾在12月3日交手灰狼並落敗，且球隊在這2場平均只能攻下83.5分，遠低於他們場均得到的111.1分。此外，這兩場湖人三分球命中率與失誤問題相當嚴重，三分球合計66投僅16中，命中率24.2%，並總計發生43次失誤。

「失誤來自各個方面，是的，這些問題害死我們。」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）表示，失誤一方面來自他們試圖把球傳過狹窄的空間，有些甚至直接把球傳給對手讓他們完成灌籃，這歸根於球隊在卡位或接球時沒有掌握好時機和對抗性。

此外，湖人曾多次試圖縮小差距，但總是在關鍵時刻葬送機會，瑞迪克對此說道：「我感覺灰狼一直掌控著比賽的節奏，每當球隊有機會奪回比賽主導權時，我們總是自己搞砸。」

本場傷癒復出且砍下18分，成為球隊得分第2高的後衛里維斯（Austin Reaves）坦言，自己的表現影響了球隊首節的節奏，而湖人在首節就發生了11次失誤。「很多失誤發生在首節都是我的錯，我沒有讓球隊打的有組織性。」他表示，自己過去2周並未上場，導致他在某些該執行的事情方面有些猶豫。

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