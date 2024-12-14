撞球》第三屆Universal台北職業公開賽 柯氏三兄弟力抗各國強敵

「柯氏三兄弟」柯秉逸（右起）、柯秉漢、柯秉中都將角逐台北職業撞球公開賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金8.2萬美元（約269萬台幣）的「第三屆Universal台北職業撞球公開賽」，12月16至18日將在台北市松山文創園區4號倉庫舉行，吸引來自世界各地128位選手參戰，屆時「柯氏三兄弟」柯秉中、柯秉逸和柯秉漢將率領地主力抗各國強敵。

「柯氏三兄弟」的大哥「撞球王子」柯秉逸，曾在2015年登上世界排名第1， 今年勇奪CPBA 9號球職業撞球公開賽冠軍，並成為台灣首位入選「雷耶斯盃 」亞洲隊的球員，「以前台灣規模最大的職業撞球賽事就是『安麗盃』。這次『台北公開賽』規模比前兩屆更大，也有更多國際賽頂級高手前來，感覺真的蠻開心、蠻興奮的。」至於柯秉中今年印尼萬隆JRX10號球公開賽掄元，目前世界排名第4，也是第一屆台北公開賽贏家，「當然希望鎖定冠軍，相信也是所有人的目標，雖於參賽選手實力堅強，我們會全力以赴。」

請繼續往下閱讀...

本屆來台的各國名將，包括雷耶斯盃MVP亞普（Aloysius Yapp）、美國公開賽八號球冠軍傑林斯基（Wiktor Zielinski）、兩屆世界撞球大師賽冠軍阿爾凱德（David Alcaide）、前世界冠軍魯伊斯（Francisco Sanchez Ruiz）、2023雙打世界盃冠軍阿拉納斯（James Aranas）、前世界冠軍高橋邦彥，以及第二屆台北公開賽冠軍比亞多（Carlo Biado）等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法