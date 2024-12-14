晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

撞球》第三屆Universal台北職業公開賽 柯氏三兄弟力抗各國強敵

2024/12/14 18:48

「柯氏三兄弟」柯秉逸（右起）、柯秉漢、柯秉中都將角逐台北職業撞球公開賽。（大會提供）「柯氏三兄弟」柯秉逸（右起）、柯秉漢、柯秉中都將角逐台北職業撞球公開賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金8.2萬美元（約269萬台幣）的「第三屆Universal台北職業撞球公開賽」，12月16至18日將在台北市松山文創園區4號倉庫舉行，吸引來自世界各地128位選手參戰，屆時「柯氏三兄弟」柯秉中、柯秉逸和柯秉漢將率領地主力抗各國強敵。

「柯氏三兄弟」的大哥「撞球王子」柯秉逸，曾在2015年登上世界排名第1， 今年勇奪CPBA 9號球職業撞球公開賽冠軍，並成為台灣首位入選「雷耶斯盃 」亞洲隊的球員，「以前台灣規模最大的職業撞球賽事就是『安麗盃』。這次『台北公開賽』規模比前兩屆更大，也有更多國際賽頂級高手前來，感覺真的蠻開心、蠻興奮的。」至於柯秉中今年印尼萬隆JRX10號球公開賽掄元，目前世界排名第4，也是第一屆台北公開賽贏家，「當然希望鎖定冠軍，相信也是所有人的目標，雖於參賽選手實力堅強，我們會全力以赴。」

本屆來台的各國名將，包括雷耶斯盃MVP亞普（Aloysius Yapp）、美國公開賽八號球冠軍傑林斯基（Wiktor Zielinski）、兩屆世界撞球大師賽冠軍阿爾凱德（David Alcaide）、前世界冠軍魯伊斯（Francisco Sanchez Ruiz）、2023雙打世界盃冠軍阿拉納斯（James Aranas）、前世界冠軍高橋邦彥，以及第二屆台北公開賽冠軍比亞多（Carlo Biado）等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中