足球》小不老足球俱樂部創隊2年就奪冠 功臣高丰偶像是Ｃ羅

小不老足球俱樂部封王。（YAMAHA CUP提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕YAMAHA CUP足球賽今年邁入第 15 屆，在歷經 2 個月的地區預賽後，誕生了來自全台的12強隊伍，今日總決賽經歷一整天賽事後，由創隊僅兩年的小不老足球俱樂部拿下冠軍。

小不老足球俱樂部在南區預賽出線，來到全國總決賽後依然展現氣勢，小組賽首戰3：2逆轉去年冠軍協和，接著4：1擊敗銀河射手U12，二連勝闖進四強，再以4：0大勝新北自強A、3：1力退Faith U11藍，捧起第15屆YAMAHA CUP總冠軍。

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小組賽首戰就面對去年冠軍協和，小不老足球俱樂部一度陷入 0：2落後，總教練張建成說，「當下我就是跟他們說，練那麼久了，要那麼輕易就認輸嗎？要把平常練的都表現出來，不要等輸了以後，才來想剛剛怎麼踢這樣，大家都很想贏、大家也都一條心。」

「說真的，我設定目標就是冠軍，我就是要拿冠軍。」總教練張建成說，「這個運動不是僥倖，而是要有準備才能拿到好成績，今天這個冠軍，對我們是種證明、也讓大家看見我們。」

張建成坦言，在YAMAHA CUP決賽前，小不老足球俱樂部在學童盃中拿下兩個亞軍、一個季軍，「我們成立兩年，我始終相信我的球員，他們都很優秀，一直很想要一座冠軍，來證明我們的孩子是很好的球員，而他們今天也做到了，接下來我們也會好好拚衛冕。」

本次決賽運動宣誓球員，正是小不老足球俱樂部的前鋒高丰，他在冠軍戰中演出梅開二度助隊奪勝，他坦言，上週才在學童盃屈居亞軍，因此今天賽前就有一種一定要拿冠軍的決心，「很開心最後做到了，也想把這個冠軍想獻給我的家人，很感謝他們這麼支持我走足球這條路。」

高丰表示，自己的偶像就是葡萄牙球星C羅，「因為他很自律，是能在絕境中進球改變局勢的人，很希望我也成為這樣的球員。」

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