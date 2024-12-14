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NBA》Z.威廉森交易傳聞 美媒預測勇士有機會成「怪物狀元」新東家

2024/12/14 21:32

Z.威廉森。（資料照，美聯社）Z.威廉森。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》的記者馬克斯（Bobby Marks）指出，勇士或有可能透過交易引進一為NBA球星，而這個人可能就是鵜鶘的當家球星「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）。

馬克斯在《NBA Today》節目中指出，在明年2月7日交易截止日前，勇士是Z.威廉森的潛在下家之一。馬克斯說道，Z.威廉森雖然正在養傷，且不知道到何時能夠復出。但他認為勇士是一支非常適合Z.威廉森的球隊：「當他能上場時，無論是對鵜鶘本身還是球員交易價值，他的表現會是最有吸引力的。」

Z.威廉森在2019年選秀大會獲選為狀元，但豐富的傷病史導致他的出席率並不穩定，其中，2021–22年賽季，Z.威廉森遭受右腳瓊斯骨折傷勢影響，甚至缺席整個賽季。本賽季，Z.威廉森也只出賽過6場，其生涯至今每季平均出賽僅36.8場。

但馬克斯認為，儘管Z.威廉森豐富的傷病史令人擔憂，但Z.威廉森的到來對勇士來說無疑是一種升級：「要完成這筆交易，勇士需要拿出什麼呢？威金斯（Andrew Wiggings）顯然會是這筆交易的主要籌碼，並搭配像是波傑姆斯基（Brandin Podziemski）這樣年輕的球員，再加上魯尼（Kevon Looney）。」

此外，馬克斯強調這些交易包裹都符合《ESPN》NBA交易機制，並在薪資匹配上也符合：「對勇士來說，如果你不需要付出太多，而能換來一位潛在的全明星球員，這就是一個低風險的選擇。」

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