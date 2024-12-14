晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》台新戰神開箱NBA樂透洋將 打敗中信特攻奪4連勝

2024/12/14 19:33

雷蒙恩。（記者陳逸寬攝）雷蒙恩。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台新戰神今天在主場台北和平籃球館，3位洋將有穩定火力輸出，加上狀元雷蒙恩上半場也有搶眼表現，最終以98：91擊敗中信特攻，搶下4連勝，至於特攻射手謝亞軒雖然攻下28分，卻變得白忙一場。

戰神上半場靠著雷蒙恩進帳14分，搭配洋將艾力克、麥卡倫、羅賓森合力進帳32分，地主半場以57：52領先特攻，至於特攻上半場表現最佳是謝亞軒的16分，魏嘉豪也有12分挹注。落後的特攻在第四節持續追分，一度追到78：80，只是戰神又打出一波反擊，加上蘇奕晉兩顆三分球更讓特攻追分受挫，最終戰神就成功守住主場，搶下4連勝，戰績也變成4勝4敗，勝率回到5成。

戰神此仗一大焦點是新洋將羅賓森開箱，他在2012年NBA選秀首輪第5順位被沙加緬度國王選中，今天首次穿上戰神戰袍繳出19分、10籃板，至於麥卡倫18分、12助攻，艾力克20分、16籃板，雷蒙恩雖然下半場沒得分，全場14分仍是生涯最佳。

特攻方面，謝亞軒扛起重任攻下全隊最多32分，外帶4籃板、4助攻、6抄截，堪稱是洋將等級，只是他們真的洋將表現太差，克力斯8分、葛瑞飛7分，銳尼12分已經是最高，洋將的表現也成為此仗勝負的分水嶺。

謝亞軒。（記者陳逸寬攝）謝亞軒。（記者陳逸寬攝）

魏嘉豪。（記者陳逸寬攝）魏嘉豪。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中