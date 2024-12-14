TPBL》台新戰神開箱NBA樂透洋將 打敗中信特攻奪4連勝

雷蒙恩。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台新戰神今天在主場台北和平籃球館，3位洋將有穩定火力輸出，加上狀元雷蒙恩上半場也有搶眼表現，最終以98：91擊敗中信特攻，搶下4連勝，至於特攻射手謝亞軒雖然攻下28分，卻變得白忙一場。

戰神上半場靠著雷蒙恩進帳14分，搭配洋將艾力克、麥卡倫、羅賓森合力進帳32分，地主半場以57：52領先特攻，至於特攻上半場表現最佳是謝亞軒的16分，魏嘉豪也有12分挹注。落後的特攻在第四節持續追分，一度追到78：80，只是戰神又打出一波反擊，加上蘇奕晉兩顆三分球更讓特攻追分受挫，最終戰神就成功守住主場，搶下4連勝，戰績也變成4勝4敗，勝率回到5成。

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戰神此仗一大焦點是新洋將羅賓森開箱，他在2012年NBA選秀首輪第5順位被沙加緬度國王選中，今天首次穿上戰神戰袍繳出19分、10籃板，至於麥卡倫18分、12助攻，艾力克20分、16籃板，雷蒙恩雖然下半場沒得分，全場14分仍是生涯最佳。

特攻方面，謝亞軒扛起重任攻下全隊最多32分，外帶4籃板、4助攻、6抄截，堪稱是洋將等級，只是他們真的洋將表現太差，克力斯8分、葛瑞飛7分，銳尼12分已經是最高，洋將的表現也成為此仗勝負的分水嶺。

謝亞軒。（記者陳逸寬攝）

魏嘉豪。（記者陳逸寬攝）

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