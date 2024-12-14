中職》金門球迷無畏14度低溫 買光文具店棒球就為統一3帥

統一7-ELEVEN獅在金門舉辦簽名合照會。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅球員潘傑楷、陳聖平、林佳緯的魅力有夠大！為了讓他們簽名，棒球場附近文具店、書局的棒球昨晚就已被賣光，今天簽名會時排隊的人龍更從左外野全壘打牆排到入口處，推測將近有4、500人，當地的民眾說：「人都跑來棒球場了，因為連平常一開賣就大排長龍的蚵嗲之家，今天去買都沒人排隊。」

統一7-ELEVEN獅金門校園推廣活動，今天除由金酒公司副總經理許荐洋致贈金門中正國小、金寧國小少棒隊球具和進行2024金酒盃少棒交流賽的第2天賽程外，最受矚目的就是下午的UniGirls柔一、包子、瑟七、少少和潘傑楷、陳聖平、林佳緯的簽名合照會。

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僅管金門今天氣溫只有13、14度，但球迷熱情絲毫不減，下午2點30分還不到，等著看UniGirls及合照的球迷就已聚2、300人，全拿著手機、相機擠在舞台前，就讀金門高中的蔡唯晨和唸小六的妹妹蔡惟人，和UniGirls合照後相當開心，蔡惟人還說：「姐姐好漂亮、好香！」高雄中正國手的蔡承展，和瑟七、少少握到手後，興奮的衝下台說:「我不要洗手了！」中正國小昨天棒球教室接受陳聖平指導，今天陳聖平還特別請全隊喝珍珠奶茶，讓他們覺得很溫馨。

輪到潘傑楷、陳聖平、林佳緯簽名會時，現場球迷的人數更多，而且尖叫聲不斷，有家長特地拿著小孩的學校聯絡簿來，請3人簽在家長欄，還說：「可以簽大一點，這樣回去不用寫功課。」金寧少棒隊的洪胤宸最幸運，除了簽到3顆球，還幫媽媽簽了手機套，高興的說：「因為我簽完後，主持人就說一人只能簽一樣。」

「潘傑楷加油！」「林佳緯祝福你有一個美好的生涯！」「加油，期待你們明年能奪冠！」球迷索取簽名時，也不忘為3名球星加油打氣。而原本只限定30分鐘的簽名球，因為人實在太多，簽了40多分鐘才結束，僅管3人不停搓手保暖，直喊「很冷！」還是忍著寒風讓所有球迷如願。最後更在現場合唱《統一尚勇》及大合照後，在熱鬧氣氛中結束活動。

統一7-ELEVEN獅在金門舉辦簽名合照會。（統一獅提供）

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