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冬盟》松田賢大三振秀差點平紀錄！ 社會人擊敗台灣海洋、明和日職白爭冠

2024/12/14 20:53

日本社會人隊和日職白隊攜手晉級明晚冬盟冠軍戰。（記者廖耀東攝）日本社會人隊和日職白隊攜手晉級明晚冬盟冠軍戰。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕冬季聯盟4強賽的晚場，例行賽居第4的台灣海洋隊出戰榜首日本社會人。日本社會人隊松田賢大上演三振秀，7局任內猛飆14次三振，僅被擊出2安打、失1分。社會人終場9:1贏球，今和日職白隊攜手晉級明晚冬盟冠軍戰。

松田賢大自首局三振海洋隊第2棒林岳谷起，連續8打席送出三振，海洋隊直到7局才由林莛淯擊出團隊首安，靠著李展毅適時安打拿到1分。

冬盟史上，單場連續打席三振、單場三振數兩項目締造者，都是2018年日本社會人小島康明，他面對韓職聯隊曾單場17三振、連9打席三振，松田賢大今天的三振秀，兩項目都排第2名。

松田賢大。（記者廖耀東攝）松田賢大。（記者廖耀東攝）

面對海洋隊先發郭俞延，社會人隊前3局攻勢不少，首局就靠高橋隆慶適時安打先馳得點。2局下，高田幸汰和山田拓也連續安打，日本社會人又得1分。

3局下，高橋隆慶保送，戶田航史和今里凌連續安打，海洋隊換投，接手的陳宇宏又被高田幸汰長打狙擊，揚村彰斗的右外野方向安打，帶有2打點，社會人單局4分。4局下，社會人隊高田幸汰單場第3支安打，一口氣又打進3打點。

松田賢大。（記者廖耀東攝）松田賢大。（記者廖耀東攝）

林莛淯。（記者廖耀東攝）林莛淯。（記者廖耀東攝）

台灣海洋隊。（記者廖耀東攝）台灣海洋隊。（記者廖耀東攝）

球迷不畏寒風刺骨，力挺台灣海洋隊的表現。（記者廖耀東攝）球迷不畏寒風刺骨，力挺台灣海洋隊的表現。（記者廖耀東攝）

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