羽球年終賽》周天成不敵球王石宇奇 兩度4強止步還是平紀錄

周天成不敵中國世界球王石宇奇，無緣挺進決賽。（羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在BWF年終總決賽男單4強賽，以14：21、18：21不敵中國世界球王石宇奇，無緣挺進決賽，不過小天能兩度打進年終賽4強，跟王子維並列台灣男單之最。

5度參加年終賽的周天成，小組賽首役出師不利敗給馬來西亞名將李梓嘉，次戰不敵中國李詩灃，前進4強機會渺茫。不過，李梓嘉昨在小組最後一場對李詩灃之戰扭傷腳退賽，拱手讓出4強資格，也給瀕臨淘汰的小天晉級機會。

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周天成真的把握機會，在小組賽最終回鏖戰3局打敗丹麥名將安童森，奇蹟以分組第2摘下4強門票，至於石宇奇在小組賽連勝印尼克里斯提、泰國昆拉武特，即使最終戰不敵日本奈良岡功大，還是以分組第1晉級4強。

周天成。（羽協提供）

周天成生涯對戰石宇奇13次僅獲4勝，小天在首局也真的無法登上領先位置，14：18更是連續掉分，讓地主石宇奇先下一城。周天成在第二局捲土重來，一度來到10：6領先，卻又遭到石宇奇連得5分，變成10：11落後進入技術暫停，陷入苦戰的小天在暫停也曾重回領先，無奈還是以些微差距落敗，無緣將戰線延長。

王子維過去在2019、2020年兩度打進4強，而周天成在2020年也曾打進4強，如今雖然在4強止步，不過34歲小天在競爭激烈的男單戰場能兩度打進4強，依舊是不容易。

周天成。（羽協提供）

周天成。（羽協提供）

周天成。（羽協提供）

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