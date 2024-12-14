冬盟》多項紀錄擦肩而過有些可惜 社會人左投松田賢大談未來坦言想法

松田賢大。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕冬季聯盟四強戰晚場，日本社會人發揮例行賽榜首實力，9:1擊敗台灣海洋隊。其中，社會人先發左投松田賢大，7局投球任內僅被擊出2支安打、飆14K，僅失1分。

松田賢大直到7局才被林莛淯擊出台灣海洋團隊首安，之後被李展毅敲安掉1分，前6局完全未被對方上壘。除此之外，松田賢大的單場14K、連8打席奪三振，都排名冬盟第2名，僅次於社會人前輩小島康明2018年對韓職聯隊締造的單場17K、連9打席三振。

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松田賢大坦言，連續三振期間，多少有在想「怎麼投才可以繼續奪三振？」，兩好球後的變化球，是要出力投出角度或是控制球路，是他此役投球策略關鍵。松田賢大也坦言：「有稍微想到紀錄上的事，連續三振就斷了，7局的安打也是，多少會有些可惜。」

連同今晚的三振秀，松田25局送出37次三振。他透露，自認不算三振型投手，但今年在國內的三振率有變高，卻也沒想過這次冬盟三振投那麼多。

松田今年23歲，現效力社會人VITAL-NET隊。被問到未來挑戰日本國家隊或是職棒的可能性時，他說：「無論是國家隊還是職棒，都需要一點機運，前提是要先把自己做好，有被看到的話，當然會想挑戰。這次有面對到日職隊伍，有投得很好的時候、也有挨打的時候，對自己而言都是讓自己成長，非常好的經驗。」

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