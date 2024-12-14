晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

冬盟》多項紀錄擦肩而過有些可惜 社會人左投松田賢大談未來坦言想法

2024/12/14 21:27

松田賢大。（記者廖耀東攝）松田賢大。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕冬季聯盟四強戰晚場，日本社會人發揮例行賽榜首實力，9:1擊敗台灣海洋隊。其中，社會人先發左投松田賢大，7局投球任內僅被擊出2支安打、飆14K，僅失1分。

松田賢大直到7局才被林莛淯擊出台灣海洋團隊首安，之後被李展毅敲安掉1分，前6局完全未被對方上壘。除此之外，松田賢大的單場14K、連8打席奪三振，都排名冬盟第2名，僅次於社會人前輩小島康明2018年對韓職聯隊締造的單場17K、連9打席三振。

松田賢大坦言，連續三振期間，多少有在想「怎麼投才可以繼續奪三振？」，兩好球後的變化球，是要出力投出角度或是控制球路，是他此役投球策略關鍵。松田賢大也坦言：「有稍微想到紀錄上的事，連續三振就斷了，7局的安打也是，多少會有些可惜。」

連同今晚的三振秀，松田25局送出37次三振。他透露，自認不算三振型投手，但今年在國內的三振率有變高，卻也沒想過這次冬盟三振投那麼多。

松田今年23歲，現效力社會人VITAL-NET隊。被問到未來挑戰日本國家隊或是職棒的可能性時，他說：「無論是國家隊還是職棒，都需要一點機運，前提是要先把自己做好，有被看到的話，當然會想挑戰。這次有面對到日職隊伍，有投得很好的時候、也有挨打的時候，對自己而言都是讓自己成長，非常好的經驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中