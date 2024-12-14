籃球》北科附工盃新南向國際邀請賽 南山高中奪冠

南山高中在北科附工盃新南向國際籃球邀請賽奪冠。（大會提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年北科附工盃新南向國際籃球邀請賽進入進入最後一天賽程，新北市南山高中力克澳洲Airtime Basketball，將冠軍留在台灣。新加坡SIGLAP Basketball Club輕取泰國Bangkok Christian College獲得季軍，締造參賽三屆以來最佳名次。

本日最受矚目莫過於最後一場由新北市南山高中正面迎戰來自澳洲的Airtime Basketball，賽前Airtime自分組賽以來五連勝，尚未嚐過敗績，力圖全勝封王。開賽後Airtime即展現強烈的企圖心，以5:0開局領先，不過去年HBL MVP黃瀚陞第一節便火力全開，連續外線得手帶領南山逆轉以17:14反超，之後雙方一路拉鋸，Airtime始終擋不住黃瀚陞火燙手感，黃瀚陞繳出32分6助攻5籃板的全能表現，在黃瀚陞的帶領下，終場南山以75:66，9分之差擊敗Airtime，拿下本次賽事冠軍。

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5天29場的賽事於今天順利的落幕，與會球隊皆表達對北科附工的感謝以及對於新南向國際籃球邀請賽的肯定。七支外隊除了參與賽事外，地主北科附工亦安排了校園參訪，藉此更加了解北科附工也為未來彼此進行交流奠定更穩固的基石，而北科附工也自我期盼更精益求精，讓新南向國際籃球邀請賽成為高中端自辦賽事的楷模與標竿。

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