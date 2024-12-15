賽車》老將張盛鈞台南甩尾！國際飄移巔峰挑戰賽首站亞軍

台灣車手張盛鈞（左2）拿下2024 D1GP台南府城國際飄移巔峰挑戰賽首站亞軍。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024 D1GP台南府城國際飄移巔峰挑戰賽首站，本週末在沙崙台南會展中心旁展開熱血對決，來自日本、南韓、美國和台灣近40名職業高手齊聚一堂，地主老將張盛鈞等了近20年終於在台灣賽場首度亮相，4強還擊退今年日本D1年終總冠軍「天才車手」中村直樹，可惜冠軍戰惜敗給另位日本勁敵田野結希，抱憾屈居亞軍。

「沒拿到冠軍，確實有點遺憾，但我已經盡力了！」從2007年前往中國跑賽車，一心夢想踏上日本D1殿堂等了整整17年後，已經46歲的張盛鈞今年決定不等了，用著最節省方式在今年參加日本第4站賽事，更成為首度站上冠軍頒獎台的台灣車手。張盛鈞上次2006年在台灣比賽後，相隔18年終於再回到家鄉車迷前面獻技，讓他感動到紅了眼眶說：「我等這比賽等了都快20年！很想在台灣車迷面前展示，台灣車手能力並不亞於日本人。」

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只不過，張盛鈞這次參賽的車輛，是透過搭檔前一天特別從台中拉到台南來，賽前一直在調校中，也讓他一直受困於機械問題，「這輛賽車是我第一次拿來比賽，都還在調整，冠軍戰時一直祈禱油門拜託別斷掉，但我相信跟這輛車會愈來愈熟悉，明天第2站我會更好！」

「台南府城國際飄移巔峰挑戰賽」上午先進行「單走（SOLO RUN）」，振耳欲襲的引擎聲和飄移後的白煙，讓現場氣氛相當熱烈，車手按照「區域（Zoon）」「速度（Speed）」「姿態（Flick）」「角度（Angle）」「起甩點（SEC）」五項來綜合評比出分數，取前32名進入下午的1對1「追走（BATTLE RUN）」對決。

經過32強淘汰，日本「大魔王」齋藤太吾意外16強因賽車故障止步；最後8強除了另位日本年度總冠軍中村直樹，還有巾幗不讓鬚眉的日本女車手深田一希，台將則有張盛鈞、范振宸、林俊豪和林元佑4人，但最後僅張盛鈞闖進4強。4強張盛鈞對上中村直樹之戰非常戲劇化，對方第一回合撞車違規，也導致張盛鈞的賽車出現故障，差一點面臨退賽，幸好團隊10分鐘內緊急搶修，才讓他順利出戰第二回合，最終驚險勝出挺進到冠軍戰；可惜因車輛問題，最終屈居亞軍。

張盛鈞（前）展現精準的飄移神技。（大會提供）

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