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MLB》當年選秀第18輪中選卻能獲5年延長合約 31歲工具人轉戰道奇

2024/12/15 08:19

柏特。（資料照）柏特。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《Just Baseball》記者雷頓（Aram Leighton）報導，道奇以小聯盟合約簽下31歲工具人柏特（David Bote），並附帶大聯盟春訓邀請。

柏特在2012年選秀會第18輪才被小熊唱名，且從來都不是備受矚目的新秀，然而他在2018年迎來大聯盟初登場後，就展現不俗守備價值，內野能勝任二、三壘，也能分擔角落外野任務，讓小熊在2019年與他簽下5年1500萬美元（約新台幣4.6億）的延長合約。

柏特本季出賽37場，打擊三圍.304/.333/.391，攻擊指數0.725，累積6分打點，OPS+為105，小熊季末以100萬美元買斷柏特2025年700萬美元球隊選項，讓他成為自由球員。柏特大聯盟6個球季（2023年未在大聯盟出賽）都效力小熊，出賽421場，打擊三圍.234/.318/.392，攻擊指數0.711，累積36轟、156分打點。

《MLBTR》分析，右打的柏特面對左投與右投的表現相當平均，他的多守位特性也能成為球隊在板凳端調度的活棋；然而目前道奇內野陣容擁擠，如果柏特能進入大聯盟名單，預計會成為二、三壘替補，也能和老將羅哈斯（Miguel Rojas）分擔貝茲（Mookie Betts）游擊替補任務。

另外，今年效力釀酒人小聯盟體系的右投手卡爾森（Sam Carlson），近日也在自己的社群媒體上透露將與道奇簽約。美媒《運動畫刊》推測，預計會是一張小聯盟合約。

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