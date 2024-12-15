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MLB》搬家的運動家幹大事！「3換2」盤來優質左投 還有望繼續補強

2024/12/15 09:37

斯普林斯。（資料照）斯普林斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年季後確定將搬離奧克蘭的運動家積極補強，日前砸3年6700萬美元隊史最貴保障合約簽塞維里諾（Luis Severino），今天又做出交易，向光芒換來32歲先發左投斯普林斯（Jeffrey Springs）。

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，運動家送出右投博伊爾（Joe Boyle）、小聯盟右投瓦特斯（Jacob Watters）和一壘手辛普森（Will Simpson），以及一枚競爭平衡選秀籤，向光芒交易來斯普林斯與另一名左投羅培茲（Jacob Lopez）。

斯普林斯2018年於遊騎兵迎來大聯盟初登板，2020年效力紅襪，2021年起轉戰光芒，該年43場出賽投44.2局，防禦率3.43，隔年起轉戰先發，25場先發（33場出賽）投135.1局，防禦率2.46，拿下9勝5敗。去年斯普林斯因傷指出賽3場，今年回歸後出賽7場，33局飆37K，防禦率3.27。

斯普林斯將和塞維里諾扛起運動家前段先發輪值，運動家總管佛斯特（David Forst）更透露，球隊不排除再增加另一位先發投手，此外也打算繼續探索交易與自由市場，尋找潛在的三壘補強人選。

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