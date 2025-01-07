MLB》洋基36歲明星歷經生涯最糟糕賽季！布總點出2025年復活關鍵

拉梅修。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基36歲前明星二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）在2024年球季因傷導致出賽場次與表現都大幅下滑，2025年球季機會恐怕只會越來越少。不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）與總管凱許曼（Brian Cashman）仍期待他在來季反彈。

拉梅修於2019年從洛磯轉戰洋基，2021年與洋基簽下6年9000萬美元合約，但表現卻呈現雪崩式下滑，2024年因傷只出賽67場，打擊率0.204與攻擊指數0.527都創下生涯新低，bWAR值更是負的1.6。

請繼續往下閱讀...

不過近日總教練布恩接受大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）訪問，他表示拉梅修在球季結束時，健康狀況已經改善許多，也很努力訓練，「所以如果他還能為我們有所貢獻，我不會感到驚訝。這取決於他是否保持健康，讓他的打擊策略與揮棒派上用場。」

拉梅修的合約還剩下2年3000萬美元，布恩強調：「我對他季末的身體狀況感到很樂觀，現在關鍵在於他是否能在冬天進一步提升，讓自己在春訓前具備競爭力。我永遠不會放棄像他如此優秀的球員，即使過去幾年對他來說格外艱辛。」

洋基總管凱許曼也對拉梅修充滿信心，「有件事是肯定的，拉梅修是位真正的職業球員。他將以健康姿態迎接春訓，他在上季末接受大量治療，試著讓自己能具備參與季後賽的可能性，為此他付出很多努力，今年冬天也是如此。」

洋基休季失去明星二壘手托瑞斯（Glayber Torres），這也讓奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的角色安排產生變數。除非進行交易，否則洋基目前內部二、三壘人選包括拉梅修、卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、培拉薩（Oswald Peraza）與瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法