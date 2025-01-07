中職》陳傑憲生日快樂！百忙中已抽空「會獅」談心

陳傑憲。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕今天是「台灣隊長」陳傑憲的31歲生日，他和統一獅的新合約已展開第一階段意見交換，而獅隊領隊蘇泰安今受訪時不但先祝傑憲生日快樂，也透露在2024年的最後一天雙方碰面聊了將近40分鐘，「拿下世界冠軍後傑憲相當忙碌，但他還是願意抽空前來交換想法，在這段時間也不忘保持體能，敬業精神值得肯定。」

陳傑憲在12強台灣隊奪冠後成為全民英雄，和獅隊的3年合約在去年底到期後，新的一紙合約究竟要怎麼談，引發外界高度關注。蘇泰安表示在上週二，也就是去年最後一天，陳傑憲在百忙中抽空和他碰面，「我們聊一些他冠軍賽以來的心路歷程，也聊了他的家庭，當然在合約部分也有聊一些想法。」但蘇泰安強調，陳傑憲仍委由經紀公司談約，因此在跟傑憲碰面後兩、三天，也有跟他的經紀人交換意見。

請繼續往下閱讀...

蘇泰安不願表示目前雙方對於合約的想法，只指出溝通過程很順利，「傑憲的合約很重要，但其他獅隊本土球員的合約也很重要，我們目前都已經聊過一輪，有些人還聊了兩輪，基本上仍等全部確定後再來公布。」

獅隊將於10日在台南球場開訓，隔天移至亞太棒球村成棒副球場練習，蘇泰安也對於陳傑憲這段時間儘管行程滿檔，仍不忘維持狀況的態度予以肯定，「常看到他來球場跑步和做重量訓練，他的自我要求非常高，在談話中也提及他要如何維持狀態，才可以幫助球隊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法