體育署》「運動部」三讀通過 力拚今年掛牌讓台灣運動邁入新世代

立法院副院長江啟臣敲下議事槌，宣布運動部組織法三讀通過。（記者田裕華攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕立法院院會今日三讀通過成立「運動部」有關7案組織法案，制定「運動部組織法」、「運動部全民運動署組織法」及「國家運動產業發展中心設置條例」3案，以及修正「行政院組織法」、「教育部組織法」、「國家運動訓練中心設置條例」及「國家運動科學中心設置條例」4案。

成立「運動部」獲立法院朝野支持，體育署長鄭世忠前往立法院感謝立委們在本會期推動組織法三讀通過，期盼能於今年掛牌運作，讓台灣運動發展走向下一個嶄新的階段。

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113年9月起，行政院副院長鄭麗君以「體育暨運動發展部諮詢小組」召集人身分主持4次會議，凝聚各界共識，順利在立法院第11屆第2會期提出組織法草案，行政院規劃「運動部」組織架構設「1部1署3中心」推動全國運動業務，打造一個運動平權、社會包容及永續發展的國家，並強化臺灣的國際參與及影響力。「運動部」專責綜理全國運動政策，下設專責次級機關「全民運動署」，另增設「國家運動產業發展中心」，強化全民運動及運動產業事項之執行，並透過現有「國家運動訓練中心」與「國家運動科學中心」，共同合作執行競技運動人才培育及運動科學研究及應用。

體育署表示，台灣競技運動成績在穩定中成長，因此全民運動及觀賽風氣逐漸提升，展望國家未來的運動政策，除了讓世界持續看見台灣在運動場上發光發熱，也要給予國人全新運動參與，強化重視全民運動的投入。運動部的成立，除了讓政府成為競技運動的堅實後盾，結合「國家運動訓練中心」及「國家運動科學中心」，儘可能提供最完善的行政後勤支援，努力為選手打造最好的競爭條件，期許選手能發揮最大的競爭實力，為台灣爭取榮耀。也特別設立全民運動署將運動推展進入社區，提升國人規律運動習慣，使運動成為生活中的一部分，藉此能夠誕生更多的優秀運動選手，提升國際競爭實力，培育更多台灣之光。

未來體育部將有設立國家運動產業發展中心，推動擴大運動參與人口、社區運動產業化、運動場館普及化、賽事產業化、壯大運動產業生態系、促進產業投融資及企業贊助、培育運動產業各領域專業人才、舉辦台灣品牌國際賽事等重點工作，帶動運動相關產業健全發展。

如今，立法院三讀通過「運動部」相關組織法案，成立「運動部」法源依據，對社會各界及立法院期許未來「運動部」關注議題，尚須進一步研擬業務規劃或政策方案，亦併掛牌成立事宜，如研擬處務規程、編制表，規劃運動部、全民運動署、運動產業發展中心揭牌，及業務移轉等辦理籌設作業，目標今年順利揭牌運作，讓台灣運動發展走向下一個嶄新的階段。

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