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桌球》林昀儒親傳反手擰絕技 陳凱程7連勝登上15歲國手排名賽第一

2025/01/07 19:23

金石乒乓球館小將陳凱程，以7連勝摘下15歲國手排名賽第一名。（取自合庫桌球隊臉書）金石乒乓球館小將陳凱程，以7連勝摘下15歲國手排名賽第一名。（取自合庫桌球隊臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕金石乒乓球館13歲小將陳凱程，今天在114年15歲組青少年桌球排名賽男子第一次賽決賽，以直落三擊退台南忠孝國中好手鄭旻修，以7連勝、只失1局的強勢表現奪下第一名，也順利入選今年世青及亞青國手。

3月才滿14歲的陳凱程，目前擔任台灣一哥林昀儒的陪練員，上個月也跟隨小林征戰日本T聯賽和中國乒超聯賽。

陳凱程去年在15歲國手選拔賽敗給智淵乒乓球館的洪哲硯，獲得第二名，今年捲土重來，展現超齡球技，一路以直落三橫掃過關，直到8強遭遇彰德國中削球手張勝岳才失掉1局，隨後4強面對屏東至正國中廖堉棋也以3:0獲勝。

決賽對決台灣一姐鄭怡靜的弟弟鄭旻修，陳凱程也未遭遇頑抗，以11:6、11:6、11:3輕騎過關，摘下第一名。

陳凱程表示，這次排名賽心態上比較放得開，「就抱著打好每一場的心態，沒想太多。」

這次湖南乒超之旅，讓陳凱程收穫滿滿，他第一次近距離欣賞到樊振東、王楚欽等世界級名將的球技，被他們的球速和擊球質量深深震撼，也有機會和日本新星松島輝空對練。

不僅如此，陳凱程在練球時也和中國好手周啟豪搭檔雙打，對抗梁靖崑和林昀儒的「梁靖儒組合」。

陳凱程也透露，擰球一直是他比較弱的環節，不過，前陣子在宜蘭練球時，林昀儒也親自指點他反手擰的秘訣，讓他茅塞頓開，這次排名賽也更敢去擰球。

南興國中小將陳凱程獲得15歲青少年國手第一名。（取自WTT官網）南興國中小將陳凱程獲得15歲青少年國手第一名。（取自WTT官網）

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