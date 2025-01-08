MLB》洋基該交易3屆打擊王嗎？權威美媒分析：與托瑞斯有相同缺陷

阿拉耶茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕有傳聞指出洋基看上教士3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez），對此權威體育媒體《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）也撰文分析，洋基是否該交易來阿拉耶茲。

柯許納指出，阿拉耶茲是一位業界內部引發爭議的球員，因為他的價值難以量化。儘管他在2024年整體Contact比率為94.2%，但他在平均擊球初速、強勁擊球率、出色擊球率與保送率等指標都位居後段班。不過阿拉耶茲仍可以解決洋基缺乏穩定上壘者，以及沒有不動開路先鋒人選的兩大問題。

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然而阿拉耶茲擅長敲出短程安打，這可能不利於他在洋基球場比賽。根據Statcast，洋基球場是全大聯盟左打者最不容易敲一壘安打的球場，因為右外野距離較短，會減少球落地形成一壘安打的機率。儘管阿拉耶茲的長打率可能會小幅提升，但他依舊不是位重砲手。

柯許納還提到，洋基必須關注阿拉耶茲整體的缺點，特別是他在防守端糟糕的表現。他直言，如果洋基球迷已經覺得托瑞斯（Gleyber Torres）的守備很糟，那阿拉耶斯的表現更為不堪。阿拉耶斯2024年在二壘守339局，出局製造值（Outs Above Average, OAA）為-7，這個數字與托瑞斯相同，但托瑞斯2024年在二壘守了超過1300局。

此外，阿拉耶茲生涯三壘守585局，OAA同樣為-7。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）曾表示，洋基此休季的目標是提升防守，但柯許納直言，交易阿拉耶茲顯然無法實現這個目標；再者，阿拉耶茲的跑壘能力也低於平均，且還是聯盟中最慢的每日先發球員之一。

阿拉耶茲的合約將於2025年季後到期，《MLBTR》預測，阿拉耶茲透過薪資仲裁後能獲得1460萬美元薪資，與托瑞斯加盟老虎的1年1500萬美元差不多。柯許納認為，托瑞斯與阿拉耶茲都有守備上的缺點，既然洋基已經選擇不再使用托瑞斯，就必須慎重考慮是否要追求一位擁有同樣缺陷的球員。

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