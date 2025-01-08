晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基該交易3屆打擊王嗎？權威美媒分析：與托瑞斯有相同缺陷

2025/01/08 07:03

阿拉耶茲。（資料照）阿拉耶茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕有傳聞指出洋基看上教士3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez），對此權威體育媒體《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）也撰文分析，洋基是否該交易來阿拉耶茲。

柯許納指出，阿拉耶茲是一位業界內部引發爭議的球員，因為他的價值難以量化。儘管他在2024年整體Contact比率為94.2%，但他在平均擊球初速、強勁擊球率、出色擊球率與保送率等指標都位居後段班。不過阿拉耶茲仍可以解決洋基缺乏穩定上壘者，以及沒有不動開路先鋒人選的兩大問題。

然而阿拉耶茲擅長敲出短程安打，這可能不利於他在洋基球場比賽。根據Statcast，洋基球場是全大聯盟左打者最不容易敲一壘安打的球場，因為右外野距離較短，會減少球落地形成一壘安打的機率。儘管阿拉耶茲的長打率可能會小幅提升，但他依舊不是位重砲手。

柯許納還提到，洋基必須關注阿拉耶茲整體的缺點，特別是他在防守端糟糕的表現。他直言，如果洋基球迷已經覺得托瑞斯（Gleyber Torres）的守備很糟，那阿拉耶斯的表現更為不堪。阿拉耶斯2024年在二壘守339局，出局製造值（Outs Above Average, OAA）為-7，這個數字與托瑞斯相同，但托瑞斯2024年在二壘守了超過1300局。

此外，阿拉耶茲生涯三壘守585局，OAA同樣為-7。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）曾表示，洋基此休季的目標是提升防守，但柯許納直言，交易阿拉耶茲顯然無法實現這個目標；再者，阿拉耶茲的跑壘能力也低於平均，且還是聯盟中最慢的每日先發球員之一。

阿拉耶茲的合約將於2025年季後到期，《MLBTR》預測，阿拉耶茲透過薪資仲裁後能獲得1460萬美元薪資，與托瑞斯加盟老虎的1年1500萬美元差不多。柯許納認為，托瑞斯與阿拉耶茲都有守備上的缺點，既然洋基已經選擇不再使用托瑞斯，就必須慎重考慮是否要追求一位擁有同樣缺陷的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中