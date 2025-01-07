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羽球》超級750印度賽籤表出爐！ 周天成第7種子、台灣女將強碰安洗瑩

2025/01/07 21:21

周天成。（資料照，羽球協會提供）周天成。（資料照，羽球協會提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年BWF世界巡迴賽第二站、超級750系列印度公開賽下週二登場，今日籤表出爐。

台灣一哥周天成為男單第7種子，首輪交鋒香港好手李卓耀，李佳豪對決新加坡名將駱建佑，戚又仁強碰丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），「左手重砲」林俊易交手印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting），蘇力揚面對印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.），王子維過招印尼克里斯提（Jonatan Christie）。

台灣女單部分，邱品蒨面臨硬仗，要碰上南韓世界球后安洗瑩，許玟琪對上蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour），宋碩芸對決泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），林湘緹對壘中國高昉潔。

台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤首輪對手是蘇格蘭兄弟組合C.格里姆利（Christopher Grimley）／M.（Matthew Grimley），李哲輝／楊博軒遇上台灣內戰對決李芳任／李芳至。

台灣女雙有5組人馬，宋碩芸／余芊慧要面對中國賈一凡／張殊賢；台灣混雙5對組合出戰，其中葉宏蔚／詹又蓁交手第1種子中國馮彥哲／黃東萍。

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