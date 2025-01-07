中職》季後遭戰力外！33歲陳品捷感謝味全龍：努力過後無愧於心

陳品捷。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕33歲外野手陳品捷在季後遭到味全龍戰力外，陳品捷也在今天晚間於個人Instagram上發文，向味全龍道出感謝。

陳品捷過去有旅美經驗，最高層級來到2A。2017年報名中華職棒季中選秀會，以第2輪第8順位被富邦悍將相中，成為球隊即戰力，該年還代表中職赴日征戰亞冠賽。2020年11月，陳品捷於季後擴編選秀會被新加入的味全龍選中，改披龍袍。

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陳品捷近年在龍隊表現逐漸下滑，2024年於一軍出賽50場，打擊三圍.208/.306/.240，攻擊指數0.546，沒有開轟，累積11分打點，季後遭到戰力外，而龍隊之後也接連補進朱育賢、陳子豪等重砲，回簽陳品捷的機率也大幅降低。

陳品捷今天發文寫下：「感謝味全龍球團這四年的的照顧，因為有味全龍讓我可以在這個舞台再次有表現的機會，即使最後的成績沒有預期的起色，但努力過後無愧於心。最後謝謝球隊及教練們還是給我機會表現。感謝球迷們的熱情支持，謝謝你們無論我的好壞都與我同在！衷心感謝。」

陳品捷合計在中職8個球季，出賽488場累積1601個打數，敲出427支安打，包含24轟，累積171分打點，選到194次四壞保送，另有24次盜壘成功，打擊三圍.267/.345/.374，攻擊指數0.719。

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