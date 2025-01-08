MLB》洋基要賣2屆明星右投！ 還看上自由市場2大將

洋基傳出打算拍賣2屆明星右投史卓曼。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在休賽季以8年2.18億美元（約新台幣70.8億）簽下勇士王牌左投佛里德（Max Fried），瞬間讓條紋大軍的先發輪值成為聯盟最豪華之一，而根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，洋基正考慮把2屆明星右投史卓曼（Marcus Stroman）給賣出來換取薪資空間。

洋基在簽下佛里德後，先發輪值人選仍有柯爾（Gerrit Cole）、羅冬（Carlos Rodon）、希爾（Luis Gil）、施密特（Clarke Schmidt）、史卓曼與柯提斯（Nestor Cortes），儘管後續洋基把柯提斯賣給釀酒人換來2屆明星終結者威廉斯（Devin Williams），但輪值當中依舊有6名人選可用。

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南丁格爾提到，洋基正積極兜售史卓曼，好清出他1800萬美元的薪資空間，此外他們也在自由市場上鎖定後援左投夏芬（Andrew Chafin），以及內野手羅傑斯（Brendan Rodgers）。

史卓曼在以2年3700萬美元加盟洋基後的表現只能算是中規中矩，去年球季出賽30場有29場先發，拿下10勝9敗與1次救援成功，吃了154.2局，但fWAR（勝利貢獻值）僅有1.0，創下自2015年以來的生涯新低（該年僅出賽4場），防禦率4.31是自2018年以來新高，此外他本來就不佳的三振能力更顯著下滑，K/9值從2023年的7.84，直接下降到6.58。

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