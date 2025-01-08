MLB》神鬼搬運大谷帳戶5.5億 水原一平「出奧步」3度延後量刑判決

水原一平和大谷翔平。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾擔任洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平投手的前翻譯水原一平，因涉及銀行詐欺重罪等罪嫌問罪，水原的辯護律師向美國加州聯邦地方法院申請將量刑宣判日期從美國時間1月24日延至2月6日，並已獲法院批准，量刑日期至今已經3度被延後。

道奇去年遠赴首爾參加海外開幕戰時，當時爆發水原一平涉賭風波，水原不但遭開除，還被大谷翔平團隊指控竊取大量資金。美國聯邦檢察官指控，水原涉及銀行詐欺罪、以及虛報稅務申報表等罪嫌，水原涉嫌共竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.5億），以償還他個人的賭債。

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根據日本媒體《體育報知》報導指出，水原一平原定於去年10月25日宣判量刑，但被告方面以來不及接受精神科醫師的診斷以及撰寫報告書為由，要求法院延後量刑日期，之後又因被告身體狀況不佳，無法接受由專家實施的賭博成癮症鑑定，因此來不及製作要提交給地院的報告書，將量刑日期再次推遲至1月24日。

量刑日期一延再延，水原一平的辯護律師今向聯邦地方法院提交書面資料，說明被告因為健康問題，導致來不及提交賭博成癮的精神科鑑定報告，申請將宣判日期從24日延至2月6日，獲得法院批准。

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