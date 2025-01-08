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NBA》高喊賣我的巴特勒傳拒去多隊 美媒指他想去太陽卻有難度

2025/01/08 07:58

J.巴特勒。（資料照，美聯社）J.巴特勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）高喊賣我、與球團高層鬧不合，遭球團祭出禁賽7場的處分，熱火球團也開放聽取交易報價。根據NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導，包含灰熊在內的多支球隊，都被告知不要交易J.巴特勒。

海恩斯在社群媒體X上指出，灰熊和其他數支球隊被告知，J.巴特勒沒有興趣被交易至那裡。美國雅虎記者歐康納（Kevin O'Connor）也提到，有許多傳言稱公鹿隊也被告知不要交易。

《邁阿密先鋒報》記者傑克森（Barry Jackson）在社群媒體X發文指出，熱火隊目前還沒有收到非常具有吸引力、或被認真考慮的交易報價。

雖然外傳太陽隊可能是J.巴特勒願意前去的球隊之一，但任何交易都取決於太陽球星畢爾（Bradley Beal）。《邁阿密先鋒報》記者Anthony Chiang的報導提到，畢爾的不可交易條款仍是熱火隊的交易障礙，並且使第三球隊參與交易更加複雜。

J.巴特勒本季薪水為4900萬美元，擁有下賽季5200萬美元的選擇權。外傳J.巴特勒想爭取一份2年最多1.13億美元的合約。

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