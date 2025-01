NBA》高喊賣我的巴特勒傳拒去多隊 美媒指他想去太陽卻有難度

J.巴特勒。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕熱火「士官長」J.巴特勒(Jimmy Butler)高喊賣我、與球團高層鬧不合,遭球團祭出禁賽7場的處分,熱火球團也開放聽取交易報價。根據NBA資深記者海恩斯(Chris Haynes)報導,包含灰熊在內的多支球隊,都被告知不要交易J.巴特勒。

海恩斯在社群媒體X上指出,灰熊和其他數支球隊被告知,J.巴特勒沒有興趣被交易至那裡。美國雅虎記者歐康納(Kevin O'Connor)也提到,有許多傳言稱公鹿隊也被告知不要交易。

《邁阿密先鋒報》記者傑克森(Barry Jackson)在社群媒體X發文指出,熱火隊目前還沒有收到非常具有吸引力、或被認真考慮的交易報價。

雖然外傳太陽隊可能是J.巴特勒願意前去的球隊之一,但任何交易都取決於太陽球星畢爾(Bradley Beal)。《邁阿密先鋒報》記者Anthony Chiang的報導提到,畢爾的不可交易條款仍是熱火隊的交易障礙,並且使第三球隊參與交易更加複雜。

J.巴特勒本季薪水為4900萬美元,擁有下賽季5200萬美元的選擇權。外傳J.巴特勒想爭取一份2年最多1.13億美元的合約。

