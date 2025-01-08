MLB》幫表現下滑的阿隆索拚大約？ 波拉斯拿「小王子」70億約相比

阿隆索2024年賽季攻擊指數創生涯新低，但經紀人波拉斯仍想幫他拚大約。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯226轟的重砲手，大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在本季進入自由球員市場，至今都還沒有獲得新約，據傳其經紀人波拉斯（Scott Boras）把他預期的新合約，拿來與「小王子」費爾德（Prince Fielder）的9年2.14億美元（約新台幣70億）相比。

阿隆索在本季繳出生涯最差的0.788OPS（攻擊指數），賽季敲出34轟也是扣除縮水賽季的最低表現，這讓想簽回這位4屆明星的大都會隊，不願意開出一張破2億美元的鉅約。

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不僅大都會不想砸大錢給阿隆索，其他球隊也不想要開出像過去佛里曼（Freddie Freeman）6年1.62億美元與歐森（Matt Olson）8年1.68億美元的合約網羅。但是根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，阿隆索的經紀人波拉斯，把費爾德在2012年跟老虎簽下的9年2.14億美元合約拿出來做比較。

費爾德在2011年繳出單季38轟，OPS0.981的表現後，跟老虎簽下一張9年2.14億美元合約，不過該張合約期間，費爾德在為老虎出賽2年共324場全勤，敲出55轟，OPS0.878後，就被交易給遊騎兵隊，接下來費爾德在遊騎兵3年，首年就受到頸部椎間盤突出問題動刀，隔年雖然已23轟拿下東山再起獎，但在隔年就因為頸部不適再度動刀，最終在2016年就宣布退休，9年合約只跑5年就戛然而止。

費爾德雖然在後期因傷提前終止生涯，但他在與老虎簽約時才剛要邁入28歲賽季，但阿隆索是高齡新秀，目前已經滿30歲，應該很少有球隊會願意在阿隆索表現下滑的情況下，還給阿隆索一張破2億的9年長約。

儘管要價高昂，但目前仍有至少8支球隊對阿隆索展現一些興趣，包含藍鳥、紅襪，不過由於阿隆索至今依舊還在自由市場，美媒推測他最終可能只會以短約重返大都會。

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