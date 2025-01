MLB》將滿42歲的名投韋蘭德1年約轉戰巨人 迎接生涯第20個賽季

韋蘭德。(資料照,法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑(Jeff Passan)報導,舊金山巨人今天以1年1500萬美元合約,簽下三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)。這位準名人堂強投將在2月滿42歲,韋蘭德將於巨人隊度過大聯盟生涯第20個賽季。

現年41歲的韋蘭德上季待在太空人,受到傷勢影響,兩度進入傷病名單,整季先發17場交出5勝6敗,防禦率5.48是自2005年菜鳥賽季以來最差,共投90.1局賞74次三振,被打擊率2成74,每局被上壘率為1.38。

韋蘭德生涯待過老虎、太空人、大都會等球隊,生涯累積262勝、平均防禦率3.30,合計賞3416次三振。

韋蘭德曾3度摘得美聯塞揚獎,5度摘美聯三振王、4度奪美聯勝投王、2度拿美聯防禦率王。

BREAKING: Right-hander Justin Verlander and the San Francisco Giants are in agreement on a one-year contract, pending physical, sources tell ESPN. The future Hall of Famer, who turns 42 next month, will spend his 20th season with the Giants.