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MLB》將滿42歲的名投韋蘭德1年約轉戰巨人 迎接生涯第20個賽季

2025/01/08 08:18

韋蘭德。（資料照，法新社）韋蘭德。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，舊金山巨人今天以1年1500萬美元合約，簽下三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）。這位準名人堂強投將在2月滿42歲，韋蘭德將於巨人隊度過大聯盟生涯第20個賽季。

現年41歲的韋蘭德上季待在太空人，受到傷勢影響，兩度進入傷病名單，整季先發17場交出5勝6敗，防禦率5.48是自2005年菜鳥賽季以來最差，共投90.1局賞74次三振，被打擊率2成74，每局被上壘率為1.38。

韋蘭德生涯待過老虎、太空人、大都會等球隊，生涯累積262勝、平均防禦率3.30，合計賞3416次三振。

韋蘭德曾3度摘得美聯塞揚獎，5度摘美聯三振王、4度奪美聯勝投王、2度拿美聯防禦率王。

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