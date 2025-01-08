NBA》這40歲？「詹皇」大秀風車灌籃、觀眾跟主播都瘋了（影音）

LEBRON OH MY OH MY JAMES



SWITCHING HANDS FOR THE RIDICULOUS LEFT-HANDED WINDMILL pic.twitter.com/r40AQ86alQ

— NBA （@NBA） January 8, 2025

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〔體育中心/綜合報導〕「高齡」40歲的湖人明星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）寶刀未老，今天在與獨行俠的比賽中，竟大秀左手風車灌籃，讓現場觀眾都陷入瘋狂。

詹姆斯在一開賽8分06秒時，就以高速衝進禁區，在接獲傳球後高高躍起，面對獨行俠中鋒萊福利（Dereck Lively II）的封阻，直接使出左手風車灌籃，將球硬是塞進籃框，帥氣地拿下2分，現場主播都狂讚這是年度最佳灌籃。

生涯來到第22個賽季的詹姆斯本季依舊在場上繳出不俗的成績，賽前32場出賽，平均34.9分鐘可以拿下24.0分、7.6籃板、8.9助攻、0.8抄截與0.6火鍋，整體投籃命中率5成07，三分命中率3成89。

LEBRON OH MY OH MY JAMES



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