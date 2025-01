NBA》這40歲？「詹皇」大秀風車灌籃、觀眾跟主播都瘋了（影音）

LEBRON OH MY OH MY JAMES



SWITCHING HANDS FOR THE RIDICULOUS LEFT-HANDED WINDMILL pic.twitter.com/r40AQ86alQ

— NBA (@NBA) January 8, 2025

〔體育中心/綜合報導〕「高齡」40歲的湖人明星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)寶刀未老,今天在與獨行俠的比賽中,竟大秀左手風車灌籃,讓現場觀眾都陷入瘋狂。

詹姆斯在一開賽8分06秒時,就以高速衝進禁區,在接獲傳球後高高躍起,面對獨行俠中鋒萊福利(Dereck Lively II)的封阻,直接使出左手風車灌籃,將球硬是塞進籃框,帥氣地拿下2分,現場主播都狂讚這是年度最佳灌籃。

生涯來到第22個賽季的詹姆斯本季依舊在場上繳出不俗的成績,賽前32場出賽,平均34.9分鐘可以拿下24.0分、7.6籃板、8.9助攻、0.8抄截與0.6火鍋,整體投籃命中率5成07,三分命中率3成89。

