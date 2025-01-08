MLB》連4年繳雙位數全壘打 美媒曝海盜對洋基外野維杜戈感興趣

維杜戈。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）近期受訪時表示，海盜對仍在自由市場尋找下家的洋基外野手維杜戈（Alex Verdugo）感興趣。

穆雷近期接受《The Baseball Insiders》節目訪問，提到海盜正關注維杜戈一事，他說：「他們也正在尋找援軍能帶給他們額外的進攻火力，就我所知，其中一個他們感興趣的人是維杜戈，雖然我不認為在任何情況下他會是迫在眉睫的選擇，但他們確實滿喜歡這名選手。」

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目前28歲的維杜戈已在大聯盟出賽8個賽季，先後效力道奇、紅襪與洋基，總共累計800場的出賽，繳出打擊三圍.272/.328/.414的表現，標準化進攻指數（OPS+）為101，外帶70轟與316分打點。

去年維杜戈轉隊來到洋基，出賽149場繳出打擊三圍.233/.291/.356的成績，雖然OPS+83是繼新人年後最差表現，但依舊有13支全壘打的輸出，連續4年都能貢獻雙位數全壘打。

另外除了海盜，波士頓當地媒體《Mass Live》記者寇堤羅（Chris Cotillo）也在社群媒體X上發文表示，大都會與藍鳥也是想爭取維杜戈加入的隊伍。

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