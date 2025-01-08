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MLB》上季苦吞隊史最慘99敗 天使有望再於自由市場搶人！

2025/01/08 10:03

天使上季差點吞下百敗，而單季99敗依舊創下隊史最慘紀錄。（資料照）天使上季差點吞下百敗，而單季99敗依舊創下隊史最慘紀錄。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在休賽季有多筆補強，不過《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）認為，或許它們還可以簽下不只一位拒絕合格報價的球員。

羅森索指出，天使擁有今年賽季的第二順位籤，如果他們簽下拒絕合格報價的球員的話，將會失去第二高順位的籤，是第47順位籤再加上50萬美元的國際簽約額度，而過去25年來，第47順位的選手能拿到高於5的bWAR（勝利貢獻值）的球員，只有歐森（Matt Olson）的32.8。

若天使再簽下第二位拒絕合格報價的球員，將會失去第81順位籤與另一個50萬美元的國際簽約額度，不過天使因為去年未能簽下第81順位的左投Ryan Prager，因此有獲得額外的第三輪選秀籤，羅森索指出該張籤的順位很可能會是107。

目前自由市場剩下的大咖有一壘手阿隆索（Pete Alonso）、柏格曼（Alex Bregman），右投皮維塔（Nick Pivetta）以及外野手桑坦德（Anthony Santander），這幾人都可以改善上季創隊史最慘紀錄99敗的天使，不過羅森索點出一個疑問，那就是其中真的有人能讓天使成為競爭季後賽的球隊嗎？

羅森索指出，在競爭相對減弱的美聯，或許一個打者能讓他們重返競爭行列，如果楚奧特（Mike Trout）能保持健康，在天使已經引進索勒（Jorge Soler）、德阿諾德（Travis d'Arnaud）、紐曼（kevin Newman）的情況下，添加左右開弓的桑坦德能讓打線深度變得更好，且可以讓天使的年輕打者移到後段棒次。羅森索提到，另一位左右開弓的打者普洛法（Jurickson Profar）也是可能的選擇。

皮維塔也可以加入由菊池雄星、德梅斯（Reid Detmers）、索利安諾（Jose Soriano）、安德森（Tyler Anderson）、韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）組成的先發輪值，而天使也可以簽下不用失去選秀籤的好手，像是洛杉磯本地人佛雷爾提（Jack Flaherty），不過問題是他可能會比皮維塔還貴。

羅森索認為，價格可能會決定天使是否簽下剩下的自由球員，目前天使簽下的球員，包含3年6300萬美元的菊池雄星、2年1200萬的德阿諾德、1年275萬的紐曼、1年250萬的韓德瑞克斯，看起來都相當合理。

最後羅森索表示，天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）一直以來都難以預測，而在考量到選秀順位、自由市場還能出手的機會以及美聯的狀況後，若莫雷諾真的出手搶人也不那麼令人意外。

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