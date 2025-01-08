MLB》道奇為補強要清出空間 官網列出3個可能交易人選

羅哈斯。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇昨天做出交易，把二壘手拉克斯送至（Gavin Lux）送至紅人。道奇在這個休賽季持續補強，並想在球隊40人名單清出更多位置，道奇隨隊記者Sonja Chen在官網撰文指出，球隊可能的3個交易人選，包含工具人泰勒（Chris Taylor）、羅哈斯（Miguel Rojas）、以及外野手奧特曼（James Outman）。

道奇在休賽季以5年1.82億美元補進塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、並以5年7400萬美元的延長合約留住韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman），用1年1700萬美元簽下明星外野手康佛托（Michael Conforto）。道奇還把目標鎖定日本潛力好手「令和怪物」佐佐木朗希，或者是增添一名後援投手，因此需要在40人名單內騰出更多空間。

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泰勒。（資料照，法新社）

道奇隨隊記者Sonja Chen撰文列出3名潛在的交易人選，包含泰勒、羅哈斯、奧特曼等人。其中泰勒近年的進攻能力下滑，上季的打擊三圍是0.202/0.298/0.300，標準化進攻指數（OPS+）為73，泰勒與球隊的4年6000萬美元合約將在今年到期。若道奇要交易泰勒，可能會需要附帶現金才能交易成功。

道奇隊季後執行500萬美元的選擇權續留羅哈斯，這位35歲老將上季交出0.283/0.337/0.410的打擊三圍，有6轟、36分打點，OPS+為113。羅哈斯能提供穩定的防守，也是球隊休息室領袖。雖然羅哈斯與泰勒的角色有許多重疊，而羅哈斯的合約相對較低，去年的進攻表現也比較出色。

奧特曼。（資料照，美聯社）

奧特曼曾經被道奇視為重要一員，但目前他在球隊的定位變得很不明確。奧特曼上季的打擊三圍僅0.147/0.256/0.265，OPS+僅50。奧特曼曾在2023年國聯新人王票選排第三，去年卻陷入低迷、整季大多都在小聯盟3A。

由於道奇新賽季的外野陣容，預計是康佛托守左外野，艾德曼守中外野，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）守右外野，這讓奧特曼難以獲得穩定的上場機會，外加還有外野新星帕赫斯（Andy Pages）也要爭取更多上場空間。

奧特曼將在5月滿28歲，目前還沒有資格進行薪資仲裁。道奇可以賭奧特曼在2024年賽季的低迷是異常，也可能把他打包交易，讓他在新的環境中尋找機會。

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