晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇為補強要清出空間 官網列出3個可能交易人選

2025/01/08 10:42

羅哈斯。（資料照，今日美國）羅哈斯。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇昨天做出交易，把二壘手拉克斯送至（Gavin Lux）送至紅人。道奇在這個休賽季持續補強，並想在球隊40人名單清出更多位置，道奇隨隊記者Sonja Chen在官網撰文指出，球隊可能的3個交易人選，包含工具人泰勒（Chris Taylor）、羅哈斯（Miguel Rojas）、以及外野手奧特曼（James Outman）。

道奇在休賽季以5年1.82億美元補進塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、並以5年7400萬美元的延長合約留住韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman），用1年1700萬美元簽下明星外野手康佛托（Michael Conforto）。道奇還把目標鎖定日本潛力好手「令和怪物」佐佐木朗希，或者是增添一名後援投手，因此需要在40人名單內騰出更多空間。

泰勒。（資料照，法新社）泰勒。（資料照，法新社）

道奇隨隊記者Sonja Chen撰文列出3名潛在的交易人選，包含泰勒、羅哈斯、奧特曼等人。其中泰勒近年的進攻能力下滑，上季的打擊三圍是0.202/0.298/0.300，標準化進攻指數（OPS+）為73，泰勒與球隊的4年6000萬美元合約將在今年到期。若道奇要交易泰勒，可能會需要附帶現金才能交易成功。

道奇隊季後執行500萬美元的選擇權續留羅哈斯，這位35歲老將上季交出0.283/0.337/0.410的打擊三圍，有6轟、36分打點，OPS+為113。羅哈斯能提供穩定的防守，也是球隊休息室領袖。雖然羅哈斯與泰勒的角色有許多重疊，而羅哈斯的合約相對較低，去年的進攻表現也比較出色。

奧特曼。（資料照，美聯社）奧特曼。（資料照，美聯社）

奧特曼曾經被道奇視為重要一員，但目前他在球隊的定位變得很不明確。奧特曼上季的打擊三圍僅0.147/0.256/0.265，OPS+僅50。奧特曼曾在2023年國聯新人王票選排第三，去年卻陷入低迷、整季大多都在小聯盟3A。

由於道奇新賽季的外野陣容，預計是康佛托守左外野，艾德曼守中外野，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）守右外野，這讓奧特曼難以獲得穩定的上場機會，外加還有外野新星帕赫斯（Andy Pages）也要爭取更多上場空間。

奧特曼將在5月滿28歲，目前還沒有資格進行薪資仲裁。道奇可以賭奧特曼在2024年賽季的低迷是異常，也可能把他打包交易，讓他在新的環境中尋找機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中