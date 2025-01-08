MLB》擁有「無線電火球」的海盜三振機器 傳奇左投維爾享壽89歲

海盜傳奇左投維爾逝世，享壽89歲。（取自海盜Ｘ）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾幫助海盜在1971年奪下世界大賽冠軍的傳奇左投維爾（Bob Veale），今天傳出逝世消息，享壽89歲。

維爾的大聯盟生涯從海盜開始，1964年成為球隊主力先發投手，該季繳出18勝12敗、防禦率2.74的成績，以250次三振勇奪國聯三振王，1965年至1966年連續入選明星賽，他曾經兩度刷新海盜單季三振紀錄，1965年所寫下的276次三振至今隊史還沒有人能夠打破，效力海盜期間累積1652次三振，高居隊史第2多。

請繼續往下閱讀...

維爾效力海盜長達11年，1971年轉任牛棚投手，並助隊拿下隊史第4座世界大賽冠軍，隔年季中因表現不佳遭到海盜釋出，之後轉戰紅襪，打完3年就高掛球衣，大聯盟生涯共出賽397場，累積120勝95敗、1703K、11次救援成功，防禦率為3.07。

值得一提的是，海盜主場賽事主播普林斯（Bob Prince）曾為維爾的速球取名為「Radio Ball（無線電火球）」，因為只能聽得到它的聲音，但卻看不見它的軌跡。

維爾今天傳出在家人的陪伴下於住家中安詳離世，海盜老闆努丁（Bob Nutting）發表聲明哀悼，「維爾是海盜隊重要的一份子，他幫助球隊連續兩年贏得分區冠軍，以及1971年的世界大賽冠軍，他是大聯盟最具宰制力的左投之一，職業生涯大部分時間都奉獻給海盜，祂是一名非常偉大的人物，我們都會非常想念祂。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法