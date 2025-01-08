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MLB》填補「托天子」離隊空缺！ 傳洋基看上內野手波蘭柯

2025/01/08 11:03

波蘭柯。（資料照，美聯社）波蘭柯。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《紐約郵報》記者桑契斯（Mark W. Sanchez）撰文表示，洋基為補強內野陣容，傳對水手明星內野波蘭柯（Jorge Polanco）感興趣。

現今31歲的波蘭柯在大聯盟已有11年資歷，去年透過交易離開待了10年的雙城轉戰水手，但因遭逢傷勢影響，上個賽季118場的出賽僅繳出進攻指數.651（OPS+93）的成績，比起2021到2023年較為退步，水手也在球季結束後拒絕行使1200萬美元的球隊選擇權，讓他成為自由球員。波蘭柯在季後動了左膝手術，目前可以進行滾地球與打擊練習，可望在春訓時就能回歸。

紐郵引述消息來源指出，洋基在托瑞斯（Gleyber Torres）轉戰老虎後看上波蘭柯，若洋基搶下波蘭柯並等他健康回歸的話，可以讓奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）跟波蘭柯共同分擔二、三壘防區的工作。

然而若最終洋基並未延攬波蘭柯，根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，洋基也鎖定了洛磯內野羅傑斯（Brendan Rodgers），自由市場也還有鷹俠（Jose Iglesias）、孟卡達（Yoán Moncada）、赫南德茲（Kiké Hernández）、梅瑞菲德（Whit Merrifield）、德容（Paul DeJong）與金河成等內野手正在等待新東家，當然還有非常搶手的三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

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