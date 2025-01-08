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體育 籃球 NBA

NBA》布克+KD合砍65分也沒用！ 太陽遭黃蜂擊墜、近6戰僅1勝

2025/01/08 10:51

布克（右）拿下39分6籃板10助攻、小波爾（左）拿下32分10籃板7助攻。（美聯社）布克（右）拿下39分6籃板10助攻、小波爾（左）拿下32分10籃板7助攻。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕昨日好不容易擊敗七六人終止近期4連敗的太陽，今天面對東部倒數第二的黃蜂直接被對手擊敗，終場以104：115輸球，近6戰只拿1勝。

太陽在首節靠著回神的布克（Devin Booker）14分帶領下，以29：22領先黃蜂，但次節太陽攻守失序，僅布克維持正常拿下7分，扣掉布克外的全隊命中率僅17%，單節只得17分不說，更讓黃蜂以整體高達56.5%、三分50%的命中率爆砍37分，其中以小波爾（LaMelo Ball）單節10分最高，半場打完黃蜂反而領先太陽13分。

下半場太陽持續苦追，第三節在布克與杜蘭特（Kevin Durant）各砍13分帶領下打出37：29攻勢，但第四節開節太陽就被拉開到雙位數分差，準了前三節的布克在第四節氣力放盡，單節6投1中只拿5分，杜蘭特也只有5分進帳，終場太陽就以11分不敵黃蜂。

今日布克豪取39分外帶6籃板10助攻，杜蘭特也有26分6籃板，而上場從板凳出發表現精采的畢爾（Bradley Beal）今天13投5中只拿10分。黃蜂先發有3人得分上雙，布里吉斯（Mile Bridges）21分7籃板、米勒（Brandon Miller）13分、小波爾32分10籃板7助攻，板凳出發的理查斯（Nick Richards）15分12籃板上演「雙十」。

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