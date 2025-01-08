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NBA》格林飆7記三分球轟29分！ 火箭大勝爐主巫師奪2連勝

2025/01/08 11:17

火箭大勝巫師奪2連勝。（今日美國）火箭大勝巫師奪2連勝。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕西部第二的火箭今天在客場挑戰聯盟爐主巫師，J.格林（Jalen Green）、森根（Alperen Sengun）和湯普森（Amen Thompson）3人合計攻下75分，率領火箭終場以135：112大勝巫師，近期拿下2連勝，在客場對戰東部球隊累積6勝1敗。

巫師一哥波爾（Jordan Poole）因傷持續高掛免戰牌，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）首節替補貢獻8分，率隊打出一波11：4的攻勢，幫助巫師取得30：20的雙位數領先，這也是巫師本季首度在第一節讓對手只攻下20分的比賽。

火箭次節展開兇猛反撲，得分點點開花逐漸追回失分，更與對手互相拉鋸，J.格林在上半場最後0.1秒砍進超前三分球，幫助火箭以57：55反超巫師。

上半場只拿7分的J.格林，易籃後手感發燙，第三節狂砍6顆三分球，豪取22分，森根同時也挹注14分，單節打出40：24的攻勢帶走勝利，終場就以135：112擊敗巫師，賞給對手3連敗，巫師近6場苦吞5敗。

火箭團隊投籃命中高達51.5％，全隊共有6人得分上雙，3人得分飆破20分，J.格林投進7顆三分球，轟下全場最高的29分，另有8籃板和2抄截，森根繳出26分、10籃板和6助攻，湯普森有20分、15籃板、5助攻和3抄截的全能表現，范維利特（Fred VanVleet）貢獻19分、12助攻和4抄截。

巫師以基斯伯特（Corey Kispert）的23分最佳，瓦倫丘納斯替補貢獻18分，J.巴特勒（Jared Butler）則有14分、5助攻。

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