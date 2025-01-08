MLB》為何選擇加盟道奇？ 金慧成說明原因、很感謝大谷翔平

金慧成。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職盜壘王金慧成休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，最後以一份3年1250萬美元合約、外加2年球隊選擇權加盟衛冕軍道奇。金慧成透過母隊培證英雄隊的官方YouTube頻道表示，選擇加入道奇隊的原因很多，「其中最大的原因為他們是道奇隊。」

《韓聯社》報導，傳出水手、小熊、教士、天使都有開出合約給金慧成，其中天使隊祭出5年最多2800萬美元的合約，但金慧成最後仍選擇道奇隊。

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「原因有很多，最大的原因為他們是道奇隊。」金慧成說明為何選擇加入道奇，「我對這支球隊非常熟悉，因為這幾年來我看了很多道奇的比賽，以前包含朴贊浩、柳賢振都在那打過。」

「此外，他們（道奇）去年贏得世界大賽冠軍。」金慧成說，「基於這些原因，我的心傾向道奇。」

金慧成去年11月底赴洛杉磯為入札程序做準備，並透過經紀公司「Creative Artists Agency」（簡稱CAA）安排的設施中接受訓練。金慧成這時剛好遇到同樣隸屬CAA的道奇日本巨星大谷翔平。

「我當時告訴他兩天後會正式申請入札，他祝我好運。」金慧成談與大谷見面的過程，「我感謝他的祝福，當然，那時候我完全不知道我們會成為隊友。」金慧成決定加盟道奇隊後，大谷翔平也在社群媒體IG的限時動態發文歡迎金慧成。

在入札時間截止前，金慧成留在南韓決定最終合約，他提到上週六當地時間凌晨4點還在與經紀人聯繫，直到凌晨5點30分才入睡，僅睡了幾個小時就醒來，這時他收到大量的祝賀訊息。金慧成笑說，「我一生中從未收到這麼多的訊息，我終於意識到自己與道奇簽約了。」

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