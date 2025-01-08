晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

MLB》為何選擇加盟道奇？ 金慧成說明原因、很感謝大谷翔平

2025/01/08 11:40

金慧成。（資料照，路透）金慧成。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職盜壘王金慧成休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，最後以一份3年1250萬美元合約、外加2年球隊選擇權加盟衛冕軍道奇。金慧成透過母隊培證英雄隊的官方YouTube頻道表示，選擇加入道奇隊的原因很多，「其中最大的原因為他們是道奇隊。」

《韓聯社》報導，傳出水手、小熊、教士、天使都有開出合約給金慧成，其中天使隊祭出5年最多2800萬美元的合約，但金慧成最後仍選擇道奇隊。

「原因有很多，最大的原因為他們是道奇隊。」金慧成說明為何選擇加入道奇，「我對這支球隊非常熟悉，因為這幾年來我看了很多道奇的比賽，以前包含朴贊浩、柳賢振都在那打過。」

「此外，他們（道奇）去年贏得世界大賽冠軍。」金慧成說，「基於這些原因，我的心傾向道奇。」

金慧成去年11月底赴洛杉磯為入札程序做準備，並透過經紀公司「Creative Artists Agency」（簡稱CAA）安排的設施中接受訓練。金慧成這時剛好遇到同樣隸屬CAA的道奇日本巨星大谷翔平。

「我當時告訴他兩天後會正式申請入札，他祝我好運。」金慧成談與大谷見面的過程，「我感謝他的祝福，當然，那時候我完全不知道我們會成為隊友。」金慧成決定加盟道奇隊後，大谷翔平也在社群媒體IG的限時動態發文歡迎金慧成。

在入札時間截止前，金慧成留在南韓決定最終合約，他提到上週六當地時間凌晨4點還在與經紀人聯繫，直到凌晨5點30分才入睡，僅睡了幾個小時就醒來，這時他收到大量的祝賀訊息。金慧成笑說，「我一生中從未收到這麼多的訊息，我終於意識到自己與道奇簽約了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中