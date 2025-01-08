NBA》華盛頓領軍！獨行俠沒東契奇、厄文照樣贏湖人終止5連敗

獨行俠華盛頓（左）。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠今天對決湖人，攸關西部排名，達拉斯大軍在華盛頓（P.J. Washington）、葛林姆斯（Quentin Grimes）合砍45分，加上汀維迪（Spencer Dinwiddie）貢獻19分，率隊以118：97擊敗湖人，終止5連敗。

獨行俠今天在主場迎戰湖人，但陣中雙星東契奇、厄文都因傷缺陣當中，過去兩人同時缺陣時，獨行俠已經吞下10連敗，亟需有人挺身而出。

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湖人在首節取得領先，詹姆斯（LeBron James）還上演風車灌籃，讓觀眾陷入瘋狂。不過，次節尾聲獨行俠急起直追，K.湯普森（Klay Thompson）連續飆進三分球，加上汀維迪（Spencer Dinwiddie）灌籃，獨行俠一波11：0攻勢，反倒在半場打完取得55：50超前。

易籃後，哈迪（Jaden Hardy）連續命中三分球，率獨行俠將領先擴大到雙位數，湖人則是靠著A.戴維斯（Anthony Davis）強攻禁區搶分，一路苦追，末節一度追到個位數差距，但也無力逆轉戰局。

獨行俠今天團隊命中率52.3%，替補上陣的葛林姆斯成為奇兵，他投進6顆三分球進帳全隊最高23分，華盛頓22分，汀維迪貢獻19分、8助攻，湯普森也有13分進帳。

湖人方面，戴維斯貢獻21分、12籃板，詹姆斯18分、10籃板、8助攻，但團隊命中率45.3%不及對手。

獨行俠葛林姆斯（右）。（今日美國）

獨行俠汀維迪（左）。（美聯社）

詹姆斯。（美聯社）

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