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NBA》鵜鶘「怪物狀元」復出秀360度大風車灌籃 愛德華茲率灰狼奪2連勝

2025/01/08 13:58

Z.威廉森。（美聯社）Z.威廉森。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）本季因左腿股二頭肌拉傷缺陣，休養2個月之後在與灰狼一役中復出，Z.威廉森傷癒首戰攻下22分、6籃板和3抄截，不過灰狼「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）技高一籌，狂飆7顆三分球，轟下32分，率隊以104：97擊敗鵜鶘，收下2連勝。

鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森本季因左腿股二頭肌缺席27場比賽，只打6場比賽，休養2個月後終於復出，他更在第三節抄走灰狼一哥愛德華茲的球後發動快攻，大秀360度大風車灌籃，宣告滿血回歸。

但是，愛德華茲也在第三節有所回應，率隊打出一波19：2的攻勢逆轉戰局，第四節最多領先達13分，灰狼終場以104：97贏球，中斷鵜鶘近期的2連勝。

愛德華茲狂砍7顆三分球，豪取32分、9籃板、2抄截，藍道（Julius Randle）有16分、6籃板，里德（Naz Reid）替補繳出13分、12籃板雙十表現。

鵜鶘D.穆雷（Dejounte Murray）攻下全隊最高的29分，外帶6助攻和6抄截，Z.威廉森有22分、6籃板和3抄截，阿瓦拉多（Jose Alvarado）挹注13分。

愛德華茲。（法新社）愛德華茲。（法新社）

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