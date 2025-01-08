澳網會外賽》無緣複製球王父親28年前驚奇 小休威特一戰出局

小休威特。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕澳洲網球公開賽會外賽如火如荼進行中，昨在第三球場的會外賽吸引不少球迷，原因無他，澳洲前球王「野兔」休威特（Lleyton Hewitt ）的兒子小休威特（Cruz Hewitt）迎來大滿貫初登場，不過最終以1：6、4：6不敵32歲喬治亞好手巴西拉什威利（Nikoloz Basilashvili），止步首輪。

16歲的小休威特去年首度參加澳網青少年賽事一戰出局，9月首度進入ATP排名系統，目前世界排名1263，此次獲頒外卡參加澳網會外賽，首輪賽事除教練、雙親都在包廂觀戰，就連當今澳洲一哥德米納爾（Alex de Minaur）都現身支持。

請繼續往下閱讀...

小休威特大滿貫首戰沒逃過震撼教育，首盤被兩度破發很快陷入0：5落後，避免被「賞蛋」後第二盤漸入佳境，開始展現抗衡能力，第4局成功回破，最終還是難敵經驗老道、世界排名曾高居16位的巴西拉什威利，苦戰73分鐘遭淘汰。

休威特在澳網初登場則是1997年，他在15歲時同樣獲頒會外賽外卡，最後一路過關斬將殺進會內賽，成為史上最年輕登上澳網會內賽的球員，生涯在墨爾本公園的最佳成績是2005年打進決賽，生涯兩座大滿貫金盃來自2001年美網、2002年溫網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法