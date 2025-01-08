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MLB》從道奇轉戰紅人 拉克斯期許憑藉自身經驗成為隊友倚靠

2025/01/08 13:07

拉克斯今年將轉戰紅人。（資料照，美聯社）拉克斯今年將轉戰紅人。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在昨日發動交易，將拉克斯（Gavin Lux）送到紅人，並換來選秀籤以及外野新秀西羅塔（Mike Sirota），今日接受訪問時，坦言想憑藉著自身的經歷，成為球員們的倚靠。

回想起收到被交易的訊息時，拉克斯正好在幫爺爺慶祝91歲生日，他坦言一開始有點驚訝，「這是件大事，很多事情都湧上來，但我們想說：『不管，我們要好好享受這個夜晚並慶祝他的生日。』因此我們當時只是繼續做我們的事。」

談起紅人與道奇的不同，拉克斯坦言紅人是一支更年輕的隊伍，且擁有許多有天賦的球員。「每次我們來到辛辛那提和他們比賽時，都能感受到他們的臂力很出色，也很擅長制定比賽計畫。這裡有許多運動能力出色的球員，能勝任多個位置。他們跑壘積極、態度認真，展現出一種很棒的棒球風格。能夠加入這支球隊，並盡我所能幫助他們，讓我感到非常興奮。」

紅人去年再度無緣季後賽，也讓球團新賽季找來資深教頭法蘭柯納（Terry Francona）執教，再加上拉克斯豐富的季後賽經驗，能帶給休息室一些不同的氣氛。

拉克斯說：「季後賽是截然不同的事物，每件事情都被放在顯微鏡下放大檢視，壓力真的很大，在洛杉磯打球也是壓力的來源。我覺得我生涯中遇到過不少高低起伏，像是受傷、低潮、谷底反彈或變換守位等。因為我曾經歷你們所能想像的高低潮，我希望能成為這些傢伙的肩膀讓他們倚靠，成為能帶起休息室氣氛的球員。」

拉克斯去年在道奇拿下世界大賽冠軍。（資料照，法新社）拉克斯去年在道奇拿下世界大賽冠軍。（資料照，法新社）

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