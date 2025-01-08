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MLB》苦等合約的金河成 美媒指很適合紅襪、教士仍是最佳選擇

2025/01/08 12:56

金河成。（資料照，今日美國）金河成。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士南韓籍好手金河成今年季後跳脫合約，成為自由球員，目前仍在自由市場尋找新東家。《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）撰文分析，認為金河成很適合紅襪隊，但提到教士隊仍是金河成的最佳選擇。

「巨人曾經對金河成有興趣，直到他們在自由市場網羅阿德梅斯（Willy Adames）。」鮑登撰文分析，認為金河成很適合紅襪隊，因為紅襪可以讓史托瑞（Trevor Story）守二壘，讓潛力好手梅耶（Marcelo Mayer）、坎貝爾（Kristian Campbell）在小聯盟3A再培養一年。

鮑登在文中提到，對金河成來說最好的球隊仍然是教士隊，讓金河成守游擊、柏格茲守二壘的教士隊，會比柏格茲守游擊時更好。

金河成是2023年國聯工具人金手套得主，上季他出賽121場交出11轟、47分打點，打擊率2成33的成績。不過，金河成因為動肩膀手術，目前仍在復健中，預計會缺陣開季一段時間。

根據數據網站《Baseball Savant》顯示，金河成在游擊防區的出局製造值（Outs Above Average, OAA）為「7」，而柏格茲守游擊的OAA值為「-1」、守二壘的OAA值為「6」。

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