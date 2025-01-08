NBA》神！老鷹T.楊恩49英尺超狂絕殺 24分20助攻率隊再見爵士

RAYFORD TRAE YOUNG FROM HALFCOURT FOR THE WIN pic.twitter.com/3LHB7xRjxH — Atlanta Hawks （@ATLHawks） January 8, 2025

〔體育中心/綜合報導〕老鷹T.楊恩（Trae Young）今天在作客猶他的比賽中，不僅繳出24分、20助攻的「雙二十」神數據，還上演更神的半場後一步49英尺絕殺跳投，幫助老鷹以124：121擊退主場的爵士隊。

兩隊本場上演進攻大戰，首節老鷹以36：32領先爵士，次節老鷹雖然一度將比數拉開到14分差，但爵士在馬卡南（Lauri Markkanen）單節15分的挹注下將比數追近，半場老鷹僅以65：62領先3分。第三節兩隊多次互換領先，老鷹在節末的外線長射將領先要回，三節打完老鷹93：89領先4分。

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T.楊恩今天拿下24分20助攻。（美聯社）

第四節兩隊戰成6次平手，塞克斯頓（Collin Sexton）在比賽時間僅剩下2.9秒時投進關鍵三分，將比數扳成121平，然而T.楊恩沒有放棄，他在拿到球後馬上跑到中場後一步的位置，距離籃框還有49英尺的位置直接出手大號三分，球竟不偏不倚地空心入網，老鷹也以3分差順利踢館成功。

T.楊恩本場比賽雖然命中率不佳，16投6中，整體命中率僅37.5%，三分10投3中，但傳出20次助攻，攻下24分，完成「20、20」，後場搭檔丹尼爾斯（Dyson Daniels）16分6籃板7助攻2抄截表現全面，卡培拉（Clint Capela）有18分6籃板，板凳出發的杭特（De'Andre Hunter）貢獻17分。

爵士馬卡南砍下35分是全場最高，凱斯勒（Walker Kessler）21分10籃板3火鍋、塞克斯頓24分。

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