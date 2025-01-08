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日職》張峻瑋赴日報到前 返鄉回饋母校卑南國中

2025/01/08 12:55

日職新星張峻瑋暖心返鄉，回饋母校卑南國中。（帕菲克國際運動行銷提供）日職新星張峻瑋暖心返鄉，回饋母校卑南國中。（帕菲克國際運動行銷提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕福岡軟銀鷹投手張峻瑋目前已到球隊位於福岡的二軍基地報到、參加新人訓練營，積極為緊接而來的第一個職棒賽季做準備。張峻瑋日前利用自主訓練的空檔，到自己的國中母校台東縣卑南國中回饋球具並給學弟們加油打氣。

張峻瑋在出發日本前，特地準備了35雙美津濃運動鞋，回饋在校球隊的學弟們，讓學弟們可以在訓練、比賽時有好的裝備，無後顧之憂地帶來更好的表現。

張峻瑋也以親身經驗勉勵學弟，激勵他們追求更高的目標與表現。也特別感謝美津濃提供品質優良、舒適耐穿的鞋款讓峻瑋回饋給學弟們。美津濃除了這次的協助外，同時也長期贊助峻瑋的手套、釘鞋等訓練用品，有了美津濃的贊助讓張峻瑋能無後顧之憂全力表現。

卑南國中校方表示：「感謝峻瑋捐贈每一位在校的球員運動鞋，謝謝他對於母校的回饋。過去在休賽期時，峻瑋就常常回來學校看看教練、學弟們，給學弟加油打氣。峻瑋他以出色的身體協調性和敏銳的球感展現了頂尖運動員的實力。祝福峻瑋在日本職棒生涯中，能夠早日實現自己所設定的目標。」

卑南國中長年來培育了許多優秀的國內外職棒球員，然而受限於地理位置及資源不足，校隊設備更新往往無法跟上需求。峻瑋這次的愛心舉動，對小球員來說是極大的支持，也希望這份回饋能吸引更多社會資源，助力校隊持續為棒球界孕育新星。

日職新星張峻瑋暖心返鄉，回饋母校卑南國中。（帕菲克國際運動行銷提供）日職新星張峻瑋暖心返鄉，回饋母校卑南國中。（帕菲克國際運動行銷提供）

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