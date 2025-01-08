NBA》苦啊！柯瑞飆8顆三分球、拿31分 勇士還輸給沒巴特勒的熱火

柯瑞。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰熱火，一哥柯瑞（Stephen Curry）飆進8顆三分球、豪取31分，但孤掌難鳴，在團隊攻守都不理想情況下，最終以98：114敗給熱火，苦吞2連敗。

勇士前役遭國王痛宰，無緣延續連勝，今天在主場迎戰少了巴特勒（Jimmy Butler）的熱火，開局打得有些拉鋸，首節尾聲「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）飆進壓哨三分球，助隊取得6分領先。

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勇士一哥柯瑞在次節手感加溫，連續飆進三分球，助隊迎頭趕上，但熱火艾德巴約（Bam Adebayo）、赫爾羅（Tyler Herro）接力開火，南灘大軍再度擴大到雙位數優勢，加上尾聲海史密斯（Haywood Highsmith）又放進壓哨球，半場打完熱火取得61：48領先。

約維奇（右）。（美聯社）

不過，勇士在第3節有所斬獲，追到6分落後，末節柯瑞再度帶起攻勢，追到1分差，但約維奇（Nikola Jovic）連續飆進三分球，熱火再度拉開，即便柯瑞再重新回到場上也無力回天，他在退場時神情無奈。

熱火今天6人得分上雙，替補上陣的約維奇繳出20分最高，艾德巴約19分次之；勇士方面，柯瑞飆進8顆三分球，攻下全場最高31分，但團隊進攻不理想，團隊命中率只有40.8%，全隊只投進14顆三分球，種下敗因。

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