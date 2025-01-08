NBA》約基奇生病缺陣 塔圖姆29分助塞爾提克擊退金塊

塞爾提克一哥塔圖姆。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）今天攻下29分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也貢獻25分，綠衫軍最後在客場以118比106擊敗少了MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）的金塊。

約基奇因生病缺陣，金塊上半場雖然一度落後到15分，第二節靠斯特勞瑟（Julian Strawther）、J.穆雷（Jamal Murray）各連拿8分，華森（Peyton Watson）在讀秒階段砍進追平三分，讓金塊上半場打追成57平。金塊前三節打完僅以83比88落後。

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末節塔圖姆、J.哈勒戴（Jrue Holiday）率領塞爾提克打出一波15比0攻勢，讓金塊難以追進分數。綠衫軍最後以12分之差贏球，收下近5戰第4勝，目前以27勝10敗排東部第二。金塊仍以20勝15敗排西部第四。

塔圖姆全場23投11中，得到29分、6助攻、賞2次火鍋。波辛傑斯交出25分、11籃板的表現，J.哈勒戴19分，J.布朗（Jaylen Brown）14分、8助攻、8籃板。

金塊以老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）26分、9籃板、6助攻最佳，但也發生全場最多的8次失誤。J.穆雷、斯特勞瑟各拿19分，小波特（Michael Porter Jr.）15分10籃板，C.布朗（Christian Braun）12分，華森14分。

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