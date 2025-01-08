MLB》響尾蛇發動交易補強深度！ 換來太空人1轟工具人

凱辛格。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇與太空人發動交易，送出小聯盟投手林斯基（Matthew Linskey），換來內野手凱辛格（Grae Kessinger）增添球隊野手深度。

太空人在去年底以3年6000萬美元簽下前響尾蛇隊的一壘手沃克（Christian Walker），隨後為了把40人名單空出給沃克，便將凱辛格給DFA。如今響尾蛇透過交易迎來凱辛格，因為陣中40人名單仍有空間，因此不用做出其他異動。

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凱辛格在2019年被太空人於選秀會上第二輪選進，這位27歲右打在大聯盟一共出賽49場，打擊率僅1成31，1轟。不過近2年凱辛格在3A有524個打席，打擊三圍.271/.363/.407，且有著12.4%的被保送率，被三振率21.5%。

儘管凱辛格在打擊面上沒辦法提供太多輸出，但他的本壘板紀律能讓他有機會成為可用之兵。防守上，凱辛格在大學時期就擔任游擊手，進職業後也守了近2000局游擊防區，二、三壘也都有超過500局以上的守備經驗，就連一壘也有250局以上，會是板凳上不錯的工具人，而且凱辛格也還有2個小聯盟下放權。

響尾蛇送出的投手林斯基年僅22歲，身高6呎7吋，是後援投手，上個賽季待過小聯盟3個層級，新人聯盟、1A與高階1A，32.1局防禦率2.78，三振率高達38.3%，不過每九局保送率也高達4.5。

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